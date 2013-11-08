Отец и сын осуждены за наркоторговлю

«23 декабря Александр Киселев показал полицейским три тайника с закладками, из которых был изъят „спайс“ общей массой 8,7 граммов. Кроме того, выяснилось, что ранее, в мае 2012 года, молодой человек в магазине украл у продавщицы ноутбук, причинив ей ущерб в размере 18,9 тысяч рублей. Ноутбук был найден и возвращен потерпевшей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.