Отец и сын осуждены за наркоторговлю

22 декабря 2012 года Александр Киселев средь бела дня у одного из домов по улице Муравленко сел в чужой автомобиль Toyota Mark II, чтобы его угнать. Это увидел автовладелец. Он задержал злоумышленника и вызвал полицию. Узнав о проблеме сына, на место происшествия на автомобиле Mercedes-Benz прибыл его отец Виталий Киселев.
В ходе оперативных мероприятий полицейские досмотрели Mercedes-Benz и нашли там «спайс» массой 11,5 граммов. Как выяснилось, отец и сын занимались наркоторговлей.
«23 декабря Александр Киселев показал полицейским три тайника с закладками, из которых был изъят „спайс“ общей массой 8,7 граммов. Кроме того, выяснилось, что ранее, в мае 2012 года, молодой человек в магазине украл у продавщицы ноутбук, причинив ей ущерб в размере 18,9 тысяч рублей. Ноутбук был найден и возвращен потерпевшей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Суд назначил Александру Киселеву 7,5 лет, а его отцу — Виталию Киселеву — 8 лет лишения свободы. Обоим предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.