Леса области увеличились на 5 тысяч гектаров

Всего обследовали более 19 тысяч гектар, сообщают в департаменте лесного комплекса — посадки, заложенные нынешней весной, осенью 2012 года, а также в 2011, 2009 и 2006 годах, а также площади, на которых были проведены мероприятия по естественному возобновлению леса. По предварительным данным, среди однолетних деревьев прижилось 73%, трехлетних — 71%, пятилетних — 66%. Основная причина гибели — лесные пожары, возникшие в большинстве случаев по вине человека.