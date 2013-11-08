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Леса области увеличились на 5 тысяч гектаров

8 ноября 2013, 11:39
В лесном фонде Тюменской области завершили ежегодную инвентаризацию лесных культур — в 22 районах области лесничества проверили состояние лесов, их количество и качество.

Всего обследовали более 19 тысяч гектар, сообщают в департаменте лесного комплекса — посадки, заложенные нынешней весной, осенью 2012 года, а также в 2011, 2009 и 2006 годах, а также площади, на которых были проведены мероприятия по естественному возобновлению леса. По предварительным данным, среди однолетних деревьев прижилось 73%, трехлетних — 71%, пятилетних — 66%. Основная причина гибели — лесные пожары, возникшие в большинстве случаев по вине человека.

«По итогам инвентаризации в покрытые лесом области перевели 4850 гектаров, на которых ранее проводились мероприятия по содействию естественному лесовозобновлению, а также произошло естественное заращивание хозяйственно ценными породами деревьев. Со временем это будут леса с высокими эстетическими и эксплуатационными свойствами», — рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса.

#Новости#Департамент лесного комплекса#Леса#Дарья#Общество
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