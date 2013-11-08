Куда сходить в Тюмени в выходные: 8 — 10 ноября

Концерт
10 ноября в 19.00 в Тюменской филармонии играет Cameristi Della Scala — камерный ансамбль «Камеристи -де ла Скала» (Милан, Италия).
Группа Sunsay, в которой поет экс-вокалист группы 5nizza Андрей Запорожец, 9 ноября выступает в Тюмени в клубе «Байконур» (Ленина, 4).
В клубе Rocketa (Мурманская, 35) 9 ноября программу «Песни осени» сыграет российская альтернативная рок-группа Multipass (Ижевск). Стоимость билетов — 250–300 рублей.
Концерт учеников школы игры на барабанах Back Beat под названием Super drum jam пройдет 10 ноября в 14 часов в ДК «Торфяник» (Малышева, 26). Сначала участники сыграют подготовленные треки, затем начнутся индивидуальные и групповые импровизации. Исполнят композиции самых разных групп: от Rammstein и The Beatles до Lady Gaga и David Guetta.
10 ноября в клубе «Байконур» (Ленина, 4) состоится концерт панк-рок-группы «Элизиум». «Элизиум» играет в смешанном музыкальном стиле, основанном на панк-роке с элементами ска, регги, метала и других жанров. Сама группа использует для своего направления собственное название «космос-рок».
Театр
В Тюменском драматическом театре в субботу сыграют спектакли «Одолжите тенора» и «Олесю», в воскресенье — «Он, она, окно, покойник» и драму «Ханана».
В субботу, 9 ноября, в 11 часов молодежный театр «Ангажемент» (Олимпийская, 8а) ждет самых юных зрителей на спектакль «Волшебный горшочек», а в 18 часов начнется спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». 10 ноября в 14 часов для тюменцев сыграют недавно поставленный спектакль «Записки на „сгущенке“. Клавдия».
Выставки
На этой неделе в Тюмени стартовал Всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна, искусств. В музее ИЗО (Орджоникидзе, 57) открылись персональные выставки Михаила Гардубея и Александра Прудникова, а также выставка-конкурс дизайнерских проектов. 9 и 10 ноября с 10:00 до 16:00 в Институте архитектуры, дизайна и визуальных искусств (ул. Карская, 38) будут работать творческие лаборатории.
Нечто отличное от академической живописи увидят тюменцы 9 ноября в time-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а, 2 этаж) на выставке «Мозга». Авторы работ — пять тюменских художников из творческого объединения «The FOARts».
Кино
Клуб «Чайная гавань» (Грибоедова, 13) показывает кино в пятницу, субботу и воскресенье. После фильмов гостей угостят чаем пуэр. Взнос за вечер — 250 рублей. Чтобы зарегистрироваться на просмотр, нужно позвонить +7 922 009 60 19 или написать http://vk.com/artemtehnenko.
В пятницу нас ждет порция хорошего кино от Тима Бертона — фильм «Крупная рыба» (Big Fish), снятый по мотивам романа Дэниела Уоллеса «Большая рыба: Роман о мифических пропорциях». Начало в 22 часа.
В субботу фильм «Тура» про Царскую пристань презентует его режиссер Сергей Ермолаев. Фильм не только показывает место и само здание станции, но и знакомит зрителя с последними работниками этого стратегически важного, главного сибирского железнодорожного узла начала XX столетия. Фильм содержит игровые сцены и видеоинтервью с краеведами и работниками станции. Вход — 300 рублей. Начало в 20 часов.
Красивый, трогательный мультипликационный фильм «Чико и Рита» с великолепным джазовым саундтреком покажут в клубе «Чайная гавань» 10 ноября в 19 часов.
Разное
Посетить тренинг по психодраме, который проводит кандидат психологических наук Ирина Дурманова, смогут тюменцы 10 ноября с 13 до 16 часов. Психодрама — это психологический метод, основанный на спонтанном разыгрывании разнообразных сцен и ситуаций. Здесь вы можете побывать в разных образах своего Я, и тех ролях, которая вам совершенно не свойственны, поискать и «отрепетировать» новое поведение, чтобы потом его успешно применить в жизни. Стоимость участия — 750 рублей. Встреча «Лица и роли моего Я» пройдет в кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а, 2 этаж).
Сюжетная ролевая игра «Тайны Венеции» пройдет 10 ноября в чайном клубе «Чайная гавань» с 15 до 18 часов. События живого квеста разворачиваются на венецианском балу. Ждут ли вас амурные приключения, яд в бокале вина или кинжал в спину? Попробуйте себя в венецианских интригах! Стоимость участия — 350 рублей. Записаться на игру можно здесь — http://tyumen.questoria.ru/расписание-живых-квестов.
В торгово-развлекательном центре «Фаворит» в выходные с 13 до 15 часов мим бесплатно скрутит из шарика собачку, жирафа, зайца или любую другу фигурку на ваш вкус.
Вы находитесь в поиске второй половинки? Приходите на быстрые свидания (speed dating) в тайм-кафе «Кроличья нора» (Республики,160/1). 15% участников нашли себе пару, а 70% — расширили круг общения, говорят организаторы. Быстрые свидания стартуют в субботу в 18 часов, стоимость участия — 300 рублей. Подробности во встрече «ВКонтакте» http://vk.com/fastdate09.
Гибрид вечеринки и презентации — легендарная игра Pecha Kucha пройдет в «БМ хостеле» (Свердлова, 35) в субботу в 18 часов. Такая интеллектуальная вечеринка — это новый способ поведать миру о вашем проекте, ваших мыслях, ваших идеях. Это может быть недавно законченное задание, новый проект, новый предмет мебели, новый случай, новая идея, или что-то ещё, чем вы хотите поделиться с людьми. Количество мест ограничено — 40 человек. Подробности в группе — http://vk.com/event60630874.
Заседание Тюменского интеллектуального клуба состоится 9 ноября в кафе «Штолле» (Одесская, 59). Вход — 150 рублей. Откроет вечер Оксана Радионова (Това) с циклом своих стихов «Киндзмараули», а в 19 часов основатель и фронтмэн антиОРкестра «Эti», известного в Тюмени и окрестностях также как арт-квартет Wicked Heavens, Ион Ермаков (гитара+вокал+аранжировки) представит музыкальную программу «Безысходность концентрических квадратов».