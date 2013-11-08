Куда сходить в Тюмени в выходные: 8 — 10 ноября

Посетить тренинг по психодраме, который проводит кандидат психологических наук Ирина Дурманова, смогут тюменцы 10 ноября с 13 до 16 часов. Психодрама — это психологический метод, основанный на спонтанном разыгрывании разнообразных сцен и ситуаций. Здесь вы можете побывать в разных образах своего Я, и тех ролях, которая вам совершенно не свойственны, поискать и «отрепетировать» новое поведение, чтобы потом его успешно применить в жизни. Стоимость участия — 750 рублей. Встреча «Лица и роли моего Я» пройдет в кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а, 2 этаж).