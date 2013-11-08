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Из-за собаки получил 2 года условно

8 ноября 2013, 16:26
В Тюменской области вынесен приговор водителю, нарушившему правила дорожного движения и погубившему тем самым человека.

Как сообщает пресс-служба Управления судебного департамента, 27 июля 2013 года около часа ночи мужчина двигался на своем автомобиле по 520 километру федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск со скоростью 90 км/ч. В процессе движения он увидел, что на проезжую часть с обочины выскочила собака. Чтобы избежать наезда на животное, водитель попытался объехать собаку, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем, в результате чего второй водитель погиб, двум его пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

На судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Суд, придя к выводу об удовлетворении ходатайства, рассмотрел дело без проведения судебного следствия.

При назначении наказания суд учел признание вины, совершение впервые преступления средней тяжести по неосторожности, частичное возмещение причиненного преступлением морального вреда. В итоге водитель получил 2 года условно с испытательным сроком на 2 года и был на 6 месяцев лишен права управления автомобилем.

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