Из-за собаки получил 2 года условно

Как сообщает пресс-служба Управления судебного департамента, 27 июля 2013 года около часа ночи мужчина двигался на своем автомобиле по 520 километру федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск со скоростью 90 км/ч. В процессе движения он увидел, что на проезжую часть с обочины выскочила собака. Чтобы избежать наезда на животное, водитель попытался объехать собаку, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем, в результате чего второй водитель погиб, двум его пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.