Грузовик оказался в кювете — лопнула шина

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, пять автомобилей «улетели» в кюветы на федеральных трассах области. Два опрокидывания произошло на автодороге Курган — Тюмень, три на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск.
На 107 километре трассы Курган — Тюмень в Исетском районе в кювет опрокинулся автомобиль Ford, ехавший из Кургана. 22-летний водитель, житель Кургана, погиб. Молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности. 20-летняя пассажирка с переднего сиденья, которая также пренебрегла ремнем безопасности, получила переломы плеча, челюсти, травму головы. Автомобиль был оборудован летней резиной.
Два водителя на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, выбирая скорость, не учли погодных условий: шел снег. На 474 километре водитель «Лады Гранты» попытался обогнать попутный транспорт, не справился с управлением, машина опрокинулась. В ДТП пострадали три молодых человека в возрасте от 22 до 30 лет, у всех ушибы и ссадины. Еще четыре человека получили переломы и черепно-мозговые травмы в ДТП на 529 километре этой же трассы, где в кювет опрокинулся автомобиль Toyota из ХМАО. На 358 километре, также в Уватском районе, в кювет съехал и опрокинулся грузовик DAF с полуприцепом. Авария случилась из-за разрыва передней шины фуры. 32-летний водитель получил многочисленные ушибы, 41-летний пассажир получил ушиб локтя.
В Тюмени два пешехода сбиты на пешеходных переходах. На улице Геологоразведчиков, 39 автомобилем Mazda сбита 61-летняя женщина, у нее ушибы. 14-летний подросток получил перелом стопы: на пешеходном переходе в Ткацком проезде его сбил автомобиль Chevrolet.
За минувшие сутки дорожно-патрульной службой области отстранены от управления транспортом 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения, к административной ответственности привлечены 88 водителей, за нарушение правил проезда пешеходных переходов, 194 пешехода за переход улицы вне пешеходного перехода.