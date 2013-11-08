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Грузовик оказался в кювете — лопнула шина

8 ноября 2013, 10:17
На дорогах Тюменской области 7 ноября произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, 19 ранены.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, пять автомобилей «улетели» в кюветы на федеральных трассах области. Два опрокидывания произошло на автодороге Курган — Тюмень, три на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск.

На 107 километре трассы Курган — Тюмень в Исетском районе в кювет опрокинулся автомобиль Ford, ехавший из Кургана. 22-летний водитель, житель Кургана, погиб. Молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности. 20-летняя пассажирка с переднего сиденья, которая также пренебрегла ремнем безопасности, получила переломы плеча, челюсти, травму головы. Автомобиль был оборудован летней резиной.

Два водителя на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, выбирая скорость, не учли погодных условий: шел снег. На 474 километре водитель «Лады Гранты» попытался обогнать попутный транспорт, не справился с управлением, машина опрокинулась. В ДТП пострадали три молодых человека в возрасте от 22 до 30 лет, у всех ушибы и ссадины. Еще четыре человека получили переломы и черепно-мозговые травмы в ДТП на 529 километре этой же трассы, где в кювет опрокинулся автомобиль Toyota из ХМАО. На 358 километре, также в Уватском районе, в кювет съехал и опрокинулся грузовик DAF с полуприцепом. Авария случилась из-за разрыва передней шины фуры. 32-летний водитель получил многочисленные ушибы, 41-летний пассажир получил ушиб локтя.

В Тюмени два пешехода сбиты на пешеходных переходах. На улице Геологоразведчиков, 39 автомобилем Mazda сбита 61-летняя женщина, у нее ушибы. 14-летний подросток получил перелом стопы: на пешеходном переходе в Ткацком проезде его сбил автомобиль Chevrolet.

За минувшие сутки дорожно-патрульной службой области отстранены от управления транспортом 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения, к административной ответственности привлечены 88 водителей, за нарушение правил проезда пешеходных переходов, 194 пешехода за переход улицы вне пешеходного перехода.

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