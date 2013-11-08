Грузовик оказался в кювете — лопнула шина

Два водителя на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, выбирая скорость, не учли погодных условий: шел снег. На 474 километре водитель «Лады Гранты» попытался обогнать попутный транспорт, не справился с управлением, машина опрокинулась. В ДТП пострадали три молодых человека в возрасте от 22 до 30 лет, у всех ушибы и ссадины. Еще четыре человека получили переломы и черепно-мозговые травмы в ДТП на 529 километре этой же трассы, где в кювет опрокинулся автомобиль Toyota из ХМАО. На 358 километре, также в Уватском районе, в кювет съехал и опрокинулся грузовик DAF с полуприцепом. Авария случилась из-за разрыва передней шины фуры. 32-летний водитель получил многочисленные ушибы, 41-летний пассажир получил ушиб локтя.