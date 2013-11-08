Активной молодежи дадут денег на социальные проекты

Завтра будет представлено 12 таких инициатив, рассказывают в информационном центре «Моя территория». Сообщества, идеи которых будут оценены наивысшими баллами и заслужат доверие экспертного совета, по результатам защиты смогут получить финансовую поддержку на их реализацию — до 50 000 рублей.