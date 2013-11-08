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Активной молодежи дадут денег на социальные проекты

8 ноября 2013, 16:22
Чтобы молодежные инициативы не умерли на стадии проекта, их поддержат финансово. Очная защита проектов-претендентов на поддержку состоится завтра, 9 ноября.

В рамках осеннего цикла проекта «Молодежная карта Тюменской области» молодежные сообщества поучаствовали в коллективных мастер-классах, а также получили индивидуальные консультации, которые помогли им написали качественные, социально-значимые проекты.

Завтра будет представлено 12 таких инициатив, рассказывают в информационном центре «Моя территория». Сообщества, идеи которых будут оценены наивысшими баллами и заслужат доверие экспертного совета, по результатам защиты смогут получить финансовую поддержку на их реализацию — до 50 000 рублей.

Презентация проектов пройдет на базе Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева. Начало — в 14:00.

К встрече могут присоединиться все желающие познакомиться с представителями различных молодежных сообществ, узнать какие идеи они реализуют и поддержать их.

#Новости#Молодежный информационный центр#Финансирование#Социальные проекты#Дарья#Общество
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