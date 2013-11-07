За порно в соцсети тюменскому безбожнику дали два года

В целом суд растянулся на четыре дня. Пятого ноября были зачитаны материалы дела, шестого суд заслушал выступления сторон в рамках прений. По словам Кораблева, он и его адвокат просили суд учесть, что преступление, фактически, не принесло вреда конкретным лицам: нет людей, заявивших, что видеоролик принес им какой-либо ущерб. Более того, судя по счетчику просмотров, со страницы обвиняемого ролик посмотрели буквально несколько человек. Прокуратура же, со своей стороны, требовала для Кораблева хоть и условного, но не минимального срока — три года.