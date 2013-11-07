За порно в соцсети тюменскому безбожнику дали два года

Суд Тюменского района приговорил активиста Союза воинствующих безбожников Андрея Кораблева к двум годам лишения свободы условно.
Напомним, Кораблева обвиняли в том, что в 2011 году он скопировал на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» порнографический ролик. В сентябре 2013 года, после возбуждения уголовного дела, Кораблев ролик удалил, а в суде полностью признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся, однако это не спасало его от наказания.
Суд начался 29 октября. На первом заседании выступили свидетели из числа представителей Тюменского родительского комитета (именно их Кораблев обвиняет в целенаправленном поиске компромата на него), а также свидетели со стороны защиты. Первые, с одной стороны, обвиняли активиста в безнравственности и экстремистских наклонностях, а с другой — утверждали, что о заведении этого уголовного дела узнали случайно, будучи вызванными в полицию в качестве свидетелей. Свидетели со стороны защиты, в свою очередь, характеризовали Кораблева как хорошего человека и надежного коллегу.
В целом суд растянулся на четыре дня. Пятого ноября были зачитаны материалы дела, шестого суд заслушал выступления сторон в рамках прений. По словам Кораблева, он и его адвокат просили суд учесть, что преступление, фактически, не принесло вреда конкретным лицам: нет людей, заявивших, что видеоролик принес им какой-либо ущерб. Более того, судя по счетчику просмотров, со страницы обвиняемого ролик посмотрели буквально несколько человек. Прокуратура же, со своей стороны, требовала для Кораблева хоть и условного, но не минимального срока — три года.
В итоге, как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Андрей Кораблев признан виновным по п. б ч. 3 ст. 242 УК РФ (публичная демонстрация порнографических материалов с использованием сети Интернет). Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года — это минимально возможное наказание по вмененной ему статье.
«Апелляцию я подавать не буду, — поделился с NashGorod.ru своими планами Андрей Кораблев. — Считаю, что решение суда — приемлемое, и не хотелось бы, чтобы приговор изменили на более строгий». Активность воинствующих безбожников в Тюмени не утихнет, уверен Кораблев: «Я никуда не исчезаю: в число условий отбывания условного наказания не входит требование не заниматься общественной работой. Более того, сейчас мы готовим новую акцию, но подробностей я пока разглашать не буду».