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Юлия Ефимова завоевала три медали в Сингапуре

7 ноября 2013, 12:55
Юлия Ефимова, выступающая за Тюменскую область, завоевала три медали на очередном этапе кубка мира по плаванию на короткой воде. Соревнования прошли 5–6 ноября в Сингапуре.
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Тюмень

Как сообщает областной центр спортивной подготовки, в первый день этапа Юлия в составе российской команды завоевала серебряную медаль в смешанной комбинированной эстафете 4×50. Команда в составе Владимира Морозова, Юлии Ефимовой, Вячеслава Прудникова и Елизаветы Базаровой уступила лишь пловцам из Австралии, которые установили рекорд мира — 1.38,02.

Второй день стал более плодотворным. Ефимовой удалось стать лидером на дистанции 200 метров брасом, установив новый рекорд России — 2.18,33. На дистанции 50 метров Юлия стала второй, уступив лидерство ямайской спортсменке Алие Аткинсон.

#Новости#Тюмень#Плавание#Таня#Спорт
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