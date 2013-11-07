Юлия Ефимова завоевала три медали в Сингапуре

Как сообщает областной центр спортивной подготовки, в первый день этапа Юлия в составе российской команды завоевала серебряную медаль в смешанной комбинированной эстафете 4×50. Команда в составе Владимира Морозова, Юлии Ефимовой, Вячеслава Прудникова и Елизаветы Базаровой уступила лишь пловцам из Австралии, которые установили рекорд мира — 1.38,02.
Второй день стал более плодотворным. Ефимовой удалось стать лидером на дистанции 200 метров брасом, установив новый рекорд России — 2.18,33. На дистанции 50 метров Юлия стала второй, уступив лидерство ямайской спортсменке Алие Аткинсон.