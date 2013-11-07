В Тюмени снимают сериал про зомби

«На первом этапе самое важное это сформировать команду единомышленников, она уже есть. Остро стоит финансовый вопрос, хоть большинство участников проекта и готово работать на энтузиазме, тем не менее, сам фильм требует вложений, поэтому мы уже сейчас активно ищем средства на продолжение съемок, — подытожил Роман Мамонтов.