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В Тюмени снимают сериал про зомби

7 ноября 2013, 15:38
В Тюмени начались съёмки пилотной серии будущего сериала о зомби. Автором идеи, сценаристом и продюсером амбициозного проекта «Эвакуация» выступил Роман Мамонтов, известный тюменский журналист, директор продакшн-студии «Parom Travel Media». Режиссерами стали москвичка Анита Берхане и англичанин Джонатан Дэвид Клифф, работающие в независимом кинематографе.

Пока сценарий сериала держится в секрете, известно лишь, что действия разворачиваются в будущем где-то в окрестностях города Тюмени. После вспышки смертельного вируса в Западной Сибири действует карантин. Города захватили зомби. Бригада канадских рейнджеров во время миссии сталкиваются с неожиданной опасностью, которая оказывается страшнее, чем живые мертвецы.

Основные сцены фильма снимаются в парке Оловянникова. Как признается автор проекта, атмосфера здесь подходящая, практически не требует дополнительных декораций. В ближайшее время здесь же проведут съёмки батальной сцены.

«На первом этапе самое важное это сформировать команду единомышленников, она уже есть. Остро стоит финансовый вопрос, хоть большинство участников проекта и готово работать на энтузиазме, тем не менее, сам фильм требует вложений, поэтому мы уже сейчас активно ищем средства на продолжение съемок, — подытожил Роман Мамонтов.

Главные мужские роли у Василия Бичева и Александра Кускова, актеров театра драмы Екатеринбурга, которые снимались в сериале «Реальные пацаны» и других проектах. Главные женские роли сыграли актриса театра «Мимикрия» Полина Карабчикова и модель Екатерина Лукьяненко. В роли канадских рейнджеров выступили ребята из тюменской команды страйкболистов «Ruthless Hamsters».

Презентация и показ пилотной серии состоится в конце этого года. В планах — продвижение проекта на российские и зарубежные каналы.

По словам режиссера Джонатана, это проект намного сильнее всего, что он видит сейчас на российском ТВ.

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