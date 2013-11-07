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В «Солнечном» сделают бесплатный аквагрим

7 ноября 2013, 13:10
Порадуйте ваших детей в эти выходные: в торгово-развлекательном центре «Солнечный» они смогут превратиться в сказочного персонажа или зверушку.
Сюжет
Дети

Порадуйте ваших детей в эти выходные: в торгово-развлекательном центре «Солнечный» с помощью аквагрима их превратят в сказочного персонажа или зверушку.

На третьем этаже «Солнечного» ваш сын или дочка в считанные минуты преобразится в принцессу, фею, бабочку, пирата, тигра, кота, человека-паука, бэтмена или любого другого сказочного героя.

Вас ждут 8 ноября с 17:00 до 20:00, 9 и 10 ноября с 13:00 до 16:00. Приблизительное время на каждого по 10–15 минут в зависимости от сложности рисунка!

Записывайтесь по телефону 38-36-88. Звоните с 9:00 до 18:00 в четверг. Максимальное количество участников — 12 человек

#Новости#Дети#Тюмень#Ирина#Культура
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