В «Солнечном» сделают бесплатный аквагрим

Порадуйте ваших детей в эти выходные: в торгово-развлекательном центре «Солнечный» с помощью аквагрима их превратят в сказочного персонажа или зверушку.
На третьем этаже «Солнечного» ваш сын или дочка в считанные минуты преобразится в принцессу, фею, бабочку, пирата, тигра, кота, человека-паука, бэтмена или любого другого сказочного героя.
Вас ждут 8 ноября с 17:00 до 20:00, 9 и 10 ноября с 13:00 до 16:00. Приблизительное время на каждого по 10–15 минут в зависимости от сложности рисунка!
Записывайтесь по телефону 38-36-88. Звоните с 9:00 до 18:00 в четверг. Максимальное количество участников — 12 человек