Сообщи о нарушении миграционного законодательства

Напомним, генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам субъектам проверить соблюдение миграционного, трудового, административного, уголовно-процессуального законодательства, законодательства о противодействии коррупции в органах власти, полиции, миграционной службе и территориальных органах Роспотребнадзора. Такая проверка проводится и органами прокуратуры Тюменской области.