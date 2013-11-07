Сообщи о нарушении миграционного законодательства

Напомним, генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам субъектам проверить соблюдение миграционного, трудового, административного, уголовно-процессуального законодательства, законодательства о противодействии коррупции в органах власти, полиции, миграционной службе и территориальных органах Роспотребнадзора. Такая проверка проводится и органами прокуратуры Тюменской области.
7 и 8 ноября в ведомстве проводится «горячая линия» по вопросам неисполнения миграционного законодательства.
Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
«Уже выявлены факты нарушения иностранцами режима пребывания, незаконного привлечения их к трудовой деятельности и т.д.», — сообщает пресс-служба прокуратуры.