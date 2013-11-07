Для участия предъяви бороду и получи скидку до 30% на пуховую и утепленную одежду, термобелье, одежду утепляющего слоя, треккинговую обувь, горнолыжную и сноубордическую одежду, а также термосы и термокружки!
Примечание:
— Щетина, выращенная за один или даже два дня, бородой не считается :)
— Особо выдающихся бородачей наши кассиры и продавцы будут уговаривать сфотографироваться, чтобы потом показать эту красоту всему миру через наш сайт.
— На товары с маркировкой ценника «Специальная цена» скидка по акции по акции «Согревает в холода борода!» не предоставляются.
— При получении скидки по акции «Согревает в холода борода!» дополнительная скидка по дисконтной карте «Манарага» или картам партнерских программ не предоставляется.
— Ценники на время проведения акции в магазинах и на сайте изменяться не будут, стоимость понравившейся вещи уточняйте, пожалуйста, в магазинах у продавцов-консультантов.
— Если ранее на отдельные виды товара была установлена бОльшая скидка, чем указано в целом для бренда, предоставляется более высокая скидка.
— Акция проходит только в офф-лайновых магазинах.