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Согревает в холода борода!

7 ноября 2013, 17:29
Сеть магазинов «Манарага» 8,9,10 ноября проводит акцию «Согревает в холода борода!».

Для участия предъяви бороду и получи скидку до 30% на пуховую и утепленную одежду, термобелье, одежду утепляющего слоя, треккинговую обувь, горнолыжную и сноубордическую одежду, а также термосы и термокружки!

Примечание:

— Щетина, выращенная за один или даже два дня, бородой не считается :)

— Особо выдающихся бородачей наши кассиры и продавцы будут уговаривать сфотографироваться, чтобы потом показать эту красоту всему миру через наш сайт.

— На товары с маркировкой ценника «Специальная цена» скидка по акции по акции «Согревает в холода борода!» не предоставляются.

— При получении скидки по акции «Согревает в холода борода!» дополнительная скидка по дисконтной карте «Манарага» или картам партнерских программ не предоставляется.

— Ценники на время проведения акции в магазинах и на сайте изменяться не будут, стоимость понравившейся вещи уточняйте, пожалуйста, в магазинах у продавцов-консультантов.

— Если ранее на отдельные виды товара была установлена бОльшая скидка, чем указано в целом для бренда, предоставляется более высокая скидка.

— Акция проходит только в офф-лайновых магазинах.

#Новости#Манарага#Скидки#Акция#Женя#Общество
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