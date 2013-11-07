Шлагбаумы и блоки во дворах мешают экстренным службам

Поводом для этого послужило обращение гражданина, поступившее в адрес Главного управления МЧС России по Тюменской области. Отправитель в своем письме просил разрешить вопрос о правомерности установки шлагбаумов при въезде во дворы многоквартирных жилых домов, которые в его районе встречаются на каждом шагу.
При обходе придомовых территорий, проезды которых были закрыты шлагбаумами или малыми архитектурными формами в виде громоздких бетонных цветочных клумб, журналисты и старший лейтенант внутренней службы Артем Миронович привлекли внимание жильцов и работников местных офисов, которые, разбившись на два противоположных лагеря, начали отстаивать свои позиции. Одни доказывали свои права на свободное пространство во дворе своего дома, собственники бизнеса говорили о ежедневных трудностях проезда к месту работы.
Инспектор Миронович сообщил, что 12 июля 2012 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с этим были изменены требования к пожарным проездам.
По словам Артема Станиславовича, законодательством установлены следующие типы преград, препятствующие проезду пожарной техники:
1. Преграды, препятствующие проезду пожарной техники. К данному типу преград относятся: железобетонные блоки, заборы, полусферы и так далее.
2. Преграды, ограничивающие проезд пожарной техники. К данному типу преград относятся — шлагбаумы, ворота и прочее, в составе контрольно-пропускных пунктов или аналогичных организационно-технических мероприятиях.
Установка шлагбаума считается допустимым, при реализации следующих превентивных мероприятий:
— установка шлагбаума только в пределах территории земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного жилого дома;
— выполнение опорного элемента шлагбаума, не зауживающим предусмотренную проектом ширину проезда, подъемного элемента — в виде легкой конструкции;
— обеспечения немедленного открытия шлагбаумов для проезда пожарной техники в случае пожара;
— обеспечение круглосуточного видеонаблюдения за работой шлагбаума, установка ручного привода для его открывания, обеспечение ширины проезда в габаритах конструкции шлагбаума не менее 5 метров.
Какие бы страсти не разворачивались вокруг «шлагбаумного» вопроса, в самом затруднительном положении до сих пор остаются экстренные службы, не имеющие возможность беспрепятственно добраться к людям, которые нуждаются в помощи, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС.
Для справки:
Установка шлагбаумов, конструктивные особенности которых не позволяют обеспечить условия для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей, необходимо рассматривать как нарушение п.75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и основание для привлечения к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ч. 8 ст. 20.4., нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.