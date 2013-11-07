Пожар на ММС. Горел цех компании «Полимер-Сталь-Конструкция»

Утром в четверг, 7 ноября, в сторону поселка ММС пронеслись несколько пожарных автомобилей и машин скорой помощи. Обеспокоенные тюменцы сразу же написали об этом в социальных сетях и на форумах. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюмеснкой области успокоили: ничего страшного не произошло. Был небольшой пожар в производственном цехе компании «Полимер-Сталь-Конструкция».

Сюжет Тюмень