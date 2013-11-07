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Пожар на ММС. Горел цех компании «Полимер-Сталь-Конструкция»

7 ноября 2013, 09:37
Утром в четверг, 7 ноября, в сторону поселка ММС пронеслись несколько пожарных автомобилей и машин скорой помощи. Обеспокоенные тюменцы сразу же написали об этом в социальных сетях и на форумах. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюмеснкой области успокоили: ничего страшного не произошло. Был небольшой пожар в производственном цехе компании «Полимер-Сталь-Конструкция».
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Тюмень

Поскольку пожарам на предприятиях автоматически присваивается повышенный номер вызова, по сообщению о возгорании в компании «Полимер-Сталь-Конструкция» сразу выехали несколько экипажей МЧС.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюмеснкой области, сообщение о возгорании в цехе производства металлоконструкций «Полимер-Сталь-Конструкция» (ул. Голышева 1а) поступило в 07.46. На месте происшествия работали 46 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Также привлекались сотрудники ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «Тюменьмежрайгаз». В 8.31 пожар был ликвидирован.

В результате пожара повреждено административное помещение в производственном здании. Причины возгорания и причиненный огнем ущерб уточняются. В результате пожара никто не пострадал.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Происшествия
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