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ОРВИ в Тюмени: до эпидемии далеко

7 ноября 2013, 10:42
Специалисты Роспотребнадзора сообщают о том, растет ли в области уровень заболеваемости вирусными инфекциями.

Специалисты Роспотребнадзора сообщают о том, растет ли в области уровень заболеваемости вирусными инфекциями.

В Тюменской области за прошедшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями была ниже порогового уровня на 20%. Более того, снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составило на 12%.

Для того, чтобы не допустить эпидемии, в области продолжается прививочная кампания против гриппа. На первое ноября вакцинацией охвачено 38,4% населения, привито 523 тысяч человек, в том за счет средств предприятий и граждан-13 тысяч, сообщают в Роспотребнадзоре.

#Новости#Грипп#ОРВИ#Медицина#Дарья#Общество
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