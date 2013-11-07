ОРВИ в Тюмени: до эпидемии далеко

Для того, чтобы не допустить эпидемии, в области продолжается прививочная кампания против гриппа. На первое ноября вакцинацией охвачено 38,4% населения, привито 523 тысяч человек, в том за счет средств предприятий и граждан-13 тысяч, сообщают в Роспотребнадзоре.