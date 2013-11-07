Опасная разметка: водитель едва не стал жертвой обгона

Тюменец Олег Гаусс, написавший на сайте Nashgorod.ru об опасной дорожной разметке на Ирбитском тракте, чуть не попал на днях там в аварию.
На участке между рощинским кольцом и деревней Кулакова он едва не столкнулся лоб в лоб с другим автомобилем. «Этот участок дороги имеет небольшие поворотики и подъемы. Разметка на нем позволяет совершать обгон. Я двигался по своей полосе, а мне навстречу ехали пять или шесть машин. Когда я с ними поравнялся, то увидел, что водитель, ехавший за ними, пошел на обгон. Справа — сомнительная обочина, слева — встречка, деваться некуда. Мы чудом разъехались», — рассказывает он.
Олег уверен, что движение на Ирбитском тракте оживленное, поэтому принимать какие-то меры по повышению безопасности просто необходимо.
Nashgorod.ru передал данную информацию в ГИБДД Тюменской области и ждет комментариев от Госавтоинспекции.