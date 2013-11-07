Обманувший старика мошенник раскаялся и получил условный срок

«После этого аферист уговорил пожилого человека взять на хранение «600 тысяч рублей и стал жаловаться, что ему некуда перечислить 350 тысяч рублей с Украины, чтобы рассчитать строительную бригаду. Пенсионер предложил воспользоваться его сберкнижкой. Мошенник сделал вид, что действительно хочет перевести деньги, и они поехали в банк. У входа в банк Яненко сказал пенсионеру, что деньги сейчас ему перевести не могут, а если он не рассчитается бригадой, то его уволят. После этого мошенник стал просить у пожилого человека одолжить ему 350 тысяч рублей. Пенсионер снял деньги с двух своих сберкнижек и отдал Яненко. Тот довез пожилого человека домой и скрылся. Дома потерпевший посмотрел оставленные ему «600 тысяч рублей» и понял, что его обманули. Вместо денег были билеты «банка приколов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.