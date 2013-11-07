Обманувший старика мошенник раскаялся и получил условный срок

В Тюмени осужден мужчина, который втерся в доверие к пенсионеру и оставил его без денег. 36-летний Юрий Яненко признан виновным в мошенничестве и приговорен к условному сроку.
Днем 10 апреля текущего года Яненко случайно встретил возле одного из домов по улице Восстания 73-летнего тюменца и за «тысячу» предложил купить у него инструменты. Пожилой человек стал отказываться, но мужчина настаивал, говоря, что это недорого. Яненко дал пенсионеру в руки чемодан с инструментами, а сам взял сварочный аппарат и бензопилу и пошел рядом с ним. Возле подъезда жилого дома мужчина сказал, что инструменты стоят «тысячу долларов». Пожилой человек продолжал отказываться, но Яненко настойчиво навязывал товар. Так он оказался в квартире своей жертвы. Там Яненко за 20 тысяч рублей продал пенсионеру чемодан с инструментами, сварочный аппарат и бензопилу.
«После этого аферист уговорил пожилого человека взять на хранение «600 тысяч рублей и стал жаловаться, что ему некуда перечислить 350 тысяч рублей с Украины, чтобы рассчитать строительную бригаду. Пенсионер предложил воспользоваться его сберкнижкой. Мошенник сделал вид, что действительно хочет перевести деньги, и они поехали в банк. У входа в банк Яненко сказал пенсионеру, что деньги сейчас ему перевести не могут, а если он не рассчитается бригадой, то его уволят. После этого мошенник стал просить у пожилого человека одолжить ему 350 тысяч рублей. Пенсионер снял деньги с двух своих сберкнижек и отдал Яненко. Тот довез пожилого человека домой и скрылся. Дома потерпевший посмотрел оставленные ему «600 тысяч рублей» и понял, что его обманули. Вместо денег были билеты «банка приколов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Пострадавший обратился в полицию. 11 сентября Яненко был задержан. Суд назначил Юрию Яненко 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. При назначении наказания суд учел полное возмещение виновным ущерба потерпевшему, признание им своей вины и раскаяние в содеянном.