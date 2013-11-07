Новогодние праздники в «Сибири» — здорово и выгодно

Санаторий «Сибирь» объявляет о праздничной акции — отдохнуть в самую горячую пору, с 25 декабря по 10 января, можно будет со скидкой в 5%. В санатории ждут всех — и тех, кто планирует за время праздников подправить здоровье, и тех, кто хочет просто уехать из города, где «тепло и сыро», в настоящую зиму, на свежий воздух.