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Новогодние праздники в «Сибири» — здорово и выгодно

7 ноября 2013, 16:30
С чем ассоциируются у вас Новый год и Рождество? С порхающими снежинками, елками, сугробами, прогулками на лыжах и катанием на горках. А это значит, что отмечать зимние праздники лучше всего в Сибири. Тем более, что в санатории «Сибирь» этой зимой — скидки.
Сюжет
Отдых

Санаторий «Сибирь» объявляет о праздничной акции — отдохнуть в самую горячую пору, с 25 декабря по 10 января, можно будет со скидкой в 5%. В санатории ждут всех — и тех, кто планирует за время праздников подправить здоровье, и тех, кто хочет просто уехать из города, где «тепло и сыро», в настоящую зиму, на свежий воздух.

Кроме того, для заботящихся о своем здоровье «Сибирь» предоставляет скидку в 5% при покупке путевок с лечением с 10 октября по 10 ноября.

Туристическое агентство ООО «Соверен-Л»

официальный партнер санатория «Сибирь».

+7 (3452) 22-96-65, 75-90-30 ,75-92-26

#Новости#Сибирь#Отдых#Новый год#Скидки#Санатории#Дарья#Культура
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