Картина маслом о любви, смерти и человечности

Малобюджетная лента, снятая на средства самого режиссера и активных интернет-пользователей, достойно представляет собой российский артхаус. Что касается жанра, то сам Арсений Гончуков говорит об этом так: «Надо понимать, что жанровое деление — это, в общем то, штука условная. Самая главная линия фильма — любовная, но в тоже время присутствует драма, драма главного героя. Скорее всего, я определил бы этот фильм как драма».
Сюжет фильма, полностью снятого в Перми, создает аллюзию на известную историю Виталия Калоева, отомстившего диспетчеру за гибель своих близких в авиакатастрофе Боинга-737 под этим городом. Молодой солдат Саша возвращается на побывку домой, в Пермь, после того, как ему в армию приходит весть о том, что его мать и сестра пострадали в авиакатастрофе. В больнице в тяжелом состоянии он видит свою маленькую сестренку, мама ко времени возвращения своего сына уже скончалась. Герой фильма испытывает тяжелые душевные муки, которые достаточно полно и искренне передает в своей игре актер Данила Костин. Позже Саша знакомится с дочерью единственно выжившего после катастрофы, пилота того самого злосчастного самолета и влюбляется в нее.
После того, как сестра Саши погибает от сепсиса, перед ним встает непростой выбор: отомстить отцу своей возлюбленной за смерть родных или оставить его жить. Улыбка главного героя, его блаженное выражение лица, обманные речи, адресованные его девушке о выздоровлении мамы и сестры, на протяжении практически всего фильма говорят о его шатком психическом состоянии после всего случившегося с ним и наводят на мысли о том, что Саша, безусловно, попытается отомстить. Эта мысль сохраняется до последних аккордов, звучащих тогда, когда Саша, оставив самодельную бомбу в больнице, идет по мостовой. Кажется, что другого выбора герою сделать не суждено. Но все рушится, когда зритель отчетливо понимает, что Саша поступил как настоящий человек и оставил пилота спокойно коротать свой век. Финал картины оказался, мягко говоря, непредсказуемым. И, пожалуй, это главное достоинство этого фильма.
Таким образом, режиссер переворачивает с ног на голову восприятие ленты и растворяет иллюзию о подлых намерениях Саши, превращая его в человека с большой буквы. Блаженные ужимки, чудаковатая доброжелательность главного героя становятся искренним отражением его внутреннего состояния. Несмотря на трагедию, которая с ним случилась, он способен был радоваться жизни, любить и испытывать счастье. Он смог простить, что порой становится невозможным для каждого из нас.
Сама идея ленты потрясающа. Как и многие артхаусные картины, «Полет» пытается показать истинную суть человеческой природы и возможности души. Фильм говорит человеку о великом его предназначении, оставляя выбор за каждым. В «Полете» главным символом стало зеленое яблоко, которое герой часто ест. Оно символизирует «яблоко греха», которое, в принципе, каждый носит у себя в кармане. И всякий раз нам остается либо поддаться его искушению, либо сохранить чистоту собственной души. Несмотря на то, что Саша с большим аппетитом всякий раз откусывает большой кусок яблока или делится им, все же согрешить ему так и ни суждено. Это моральный выбор героя, которым остается лишь восхищаться.
«Это мой третий фильм. Конечно, когда-то я снимал совершенно дурацкие короткометражки, но вот серьезных фильмов у меня теперь три, — отвечает на вопрос о выборе финала своей ленты Арсений Гончуков, — практически все из них заканчивались, в глобальном смысле, одним финалом. По-человечески финал „Полета“ кармический и для меня он ценен именно этим. Я уверен, что больше такого финала в моих фильмах не будет. Только после того, как я смонтировал и отсмотрел ленту, только тогда я понял, что не смог сделать подобное этому финалу в моей собственной жизни, а в фильме у меня это получилось. Если такой финал важен, хоть для кого-то — это здорово, но мне даже сложно передать, насколько этот финал важен лично для меня».
Серьезный акцент в ленте сделан на пейзажных и городских зарисовках, что отражает смятенное внутреннее состояние главного героя. Большое внимание уделено речи персонажей, что свойственно, в принципе, российской кинематографической традиции. Но вот динамика картины оставила желать лучшего. Растянутые городские этюды и основная любовная линия плавно перетекает в кульминацию сюжета, которая почему-то не становится особенно накаленным моментом всей картины. Кульминация «смазана» как в звуковом сопровождении, так и в видеоряде. Зритель не чувствует всей серьезности происходящего, того, что вот-вот может случиться роковое убийство: Саша, кажется, на это способен. К этому моменту фильма режиссер не сформировал соответствующий эмоциональный фон. Во многом именно из-за этого лента воспринимается постфактум. Как картина, написанная маслом, которую лучше всего рассматривать издалека, так и понимание «Полета» приходит лишь со временем.
Несмотря на малобюджетность картины и соответствующую скудность обстановки кадра, в целом, лента примечательна для вдумчивого зрителя и способна его впечатлить. Единственное, что может смутить, так это аллюзия на авиакатастрофу, но стоит заметить, что это только аллюзия, которая не преследует цель освещения того трагического события. «Мы снимали фильм в Перми, — рассказывает режиссер картины, — но он не про авиакатастрофу, которая там когда-то случилась. Если говорить честно, то в сюжете есть отдаленные мотивы двух авиакатастроф, но мы постарались максимально исказить в ленте их реальную фактуру. Мой фильм о личной катастрофе человека, которая случилась даже не вчера».
Фильм стоит посмотреть, хотя бы для того, чтобы проверить себя: смогли бы вы простить пилота и подарить ему жизнь или же отомстили?
Марина Рыбьякова