Картина маслом о любви, смерти и человечности

«Это мой третий фильм. Конечно, когда-то я снимал совершенно дурацкие короткометражки, но вот серьезных фильмов у меня теперь три, — отвечает на вопрос о выборе финала своей ленты Арсений Гончуков, — практически все из них заканчивались, в глобальном смысле, одним финалом. По-человечески финал „Полета“ кармический и для меня он ценен именно этим. Я уверен, что больше такого финала в моих фильмах не будет. Только после того, как я смонтировал и отсмотрел ленту, только тогда я понял, что не смог сделать подобное этому финалу в моей собственной жизни, а в фильме у меня это получилось. Если такой финал важен, хоть для кого-то — это здорово, но мне даже сложно передать, насколько этот финал важен лично для меня».