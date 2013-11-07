Камеры «поймали» 242 тысячи нарушений

Но главное — не рост числа штрафов и взысканных сумм, а снижение аварийности и спасенные человеческие жизни. Число ДТП по причине несоответствия скорости конкретным дорожным условиям в этом году в Тюменской области снизилось почти на 10%, погиб 131 человек, это на 17 человек меньше, чем в минувшем году, травмированы 1130 человек, в прошлом году 1257. Это большая разница, еще раз доказывающая, что жизнь — важнее скорости.