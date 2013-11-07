Камеры «поймали» 242 тысячи нарушений

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, чаще всего под прицел всевидящего ока камер попадают любители быстрой езды. 215 тысяч раз водители превысили установленную скорость, в том числе 9 512 раз более чем на 40 км/ч, 1 129 раз более чем на 60 км/ч, 4 раза более чем на 80 км/ч. Автоматизированные комплексы выявили 10 500 водителей, проехавших тюменские перекрестки на запрещающий сигнал светофора, более 8 000 нарушителей требований дорожных знаков, около 8 000 случаев незаконной парковки транспорта.
По выявленным нарушениям наложено штрафов на сумму более 75 миллионов рублей. Получатели «писем счастья» пока оплатили около половины всех штрафов, в бюджет региона с нарушителей взысканы 34 миллиона рублей. В службу судебных приставов направлено более 10 000 исполнительных документов.
Разъяснительная работа с водителями, обратившимися в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД, проводится ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, а также после 18 часов вечера, для удобства граждан. Операторы центра, при внесении информации о наложении трех и более постановлений на одного гражданина, оповещают собственника автомобиля о наличии штрафов, что положительно влияет на взыскание штрафов.
Но главное — не рост числа штрафов и взысканных сумм, а снижение аварийности и спасенные человеческие жизни. Число ДТП по причине несоответствия скорости конкретным дорожным условиям в этом году в Тюменской области снизилось почти на 10%, погиб 131 человек, это на 17 человек меньше, чем в минувшем году, травмированы 1130 человек, в прошлом году 1257. Это большая разница, еще раз доказывающая, что жизнь — важнее скорости.