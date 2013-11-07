Две девушки не поделили перекресток

Два пешехода сбиты вчера на пешеходных переходах: в Тюмени на перекрестке улиц Харьковской и Минской, в Заводоуковске на улице Декабристов. 53-летняя тюменка получила ушиб, 51-летний житель Заводоуковска — перелом бедра. Подобные случаи нарушения водителями правил не единичны. Инспекторы ДПС в этот день привлекали к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов 78 водителей, из них 63 в областном центре.