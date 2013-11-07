Две девушки не поделили перекресток

Трое пассажиров упали вчера в автобусе 14-го маршрута, это случилось на улице Республики, 1. Предварительно, перед автобусом неожиданно затормозил автомобиль Toyota, водитель автобуса применил резкое торможение. От этого маневра травмированы 36-летняя женщина, двухлетняя малышка и молодой человек 28-ми лет. У всех пострадавших ушибы, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Днем на пересечении улиц Червишевский тракт и Баумана не смогли разъехаться Kia Rio и Nissan. Обеими машинами управляли девушки, одна из них нарушила очередность проезда перекрестка. В «Ниссане» сработала подушка безопасности, в результате у его водителя ушиб шейного отдела позвоночника.
Два пешехода сбиты вчера на пешеходных переходах: в Тюмени на перекрестке улиц Харьковской и Минской, в Заводоуковске на улице Декабристов. 53-летняя тюменка получила ушиб, 51-летний житель Заводоуковска — перелом бедра. Подобные случаи нарушения водителями правил не единичны. Инспекторы ДПС в этот день привлекали к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов 78 водителей, из них 63 в областном центре.
В третьем часу ночи на 301 километре трассы Екатеринбург — Тюмень грузовиком МАЗ из Свердловской области сбит 29-летний молодой человек, который пешим ходом вез по проезжей части скутер. Человек получил тяжелую травму — открытый перелом ноги, он находился в состоянии алкогольного опьянения.