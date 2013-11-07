Аварий на дорогах Тюмени стало меньше

Как сообщает пресс-служба городской ГИБДД, по-прежнему лидируют такие виды ДТП как столкновения — 671, наезды на пешеходов — 387, наезды на препятствия — 100. Чаще всего люди погибают или получают тяжелые травмы при столкновении автомобилей (17 погибших, 1119 пострадавших) и при ДТП, связанных с наездами на пешеходов (15 погибших, 410 пострадавших).
В 2013 году значительно увеличилось количество ДТП по вине водителей автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, — с января по октябрь зафиксировано 68 ДТП, в которых 1 человек погиб, 95 получили травмы (статистика прошлого года — 36 ДТП, 1 погибший и 40 раненых). Необходимо отметить, что общественному транспорту со стороны Госавтоинспекции уделяется повышенное внимание, регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, связанные с выявлением нарушений ПДД водителями автобусов. Всего в течение 10 месяцев выявлено 4888 нарушений ПДД водителями общественного транспорта, чаще всего нарушаются правила проезда пешеходных переходов, проезда перекрестков и перевозки людей.
Традиционно, с наступлением зимнего времени года увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с ухудшением дорожных условий. Госавтоинспекция Тюмени рекомендует водителям установить на своих автомобилях зимнюю резину, не дожидаясь снега и гололеда, а также призывает всех участников дорожного движения к дисциплине и взаимному уважению на дорогах — большинство всех дорожных аварий происходят из-за игнорирования основных правил дорожного движения.