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Аварий на дорогах Тюмени стало меньше

7 ноября 2013, 14:18
В текущем году на дорогах Тюмени наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с показателями прошлого года. За 10 месяцев произошло 1343 ДТП, в которых 42 человека погибли, 1886 получили травмы. За аналогичный период 2012 года произошло 1515 ДТП, 57 человек погибли, 2088 ранены.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба городской ГИБДД, по-прежнему лидируют такие виды ДТП как столкновения — 671, наезды на пешеходов — 387, наезды на препятствия — 100. Чаще всего люди погибают или получают тяжелые травмы при столкновении автомобилей (17 погибших, 1119 пострадавших) и при ДТП, связанных с наездами на пешеходов (15 погибших, 410 пострадавших).

В 2013 году значительно увеличилось количество ДТП по вине водителей автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, — с января по октябрь зафиксировано 68 ДТП, в которых 1 человек погиб, 95 получили травмы (статистика прошлого года — 36 ДТП, 1 погибший и 40 раненых). Необходимо отметить, что общественному транспорту со стороны Госавтоинспекции уделяется повышенное внимание, регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, связанные с выявлением нарушений ПДД водителями автобусов. Всего в течение 10 месяцев выявлено 4888 нарушений ПДД водителями общественного транспорта, чаще всего нарушаются правила проезда пешеходных переходов, проезда перекрестков и перевозки людей.

Традиционно, с наступлением зимнего времени года увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с ухудшением дорожных условий. Госавтоинспекция Тюмени рекомендует водителям установить на своих автомобилях зимнюю резину, не дожидаясь снега и гололеда, а также призывает всех участников дорожного движения к дисциплине и взаимному уважению на дорогах — большинство всех дорожных аварий происходят из-за игнорирования основных правил дорожного движения.

#Новости#Статистика#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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