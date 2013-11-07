Аварий на дорогах Тюмени стало меньше

В 2013 году значительно увеличилось количество ДТП по вине водителей автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, — с января по октябрь зафиксировано 68 ДТП, в которых 1 человек погиб, 95 получили травмы (статистика прошлого года — 36 ДТП, 1 погибший и 40 раненых). Необходимо отметить, что общественному транспорту со стороны Госавтоинспекции уделяется повышенное внимание, регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, связанные с выявлением нарушений ПДД водителями автобусов. Всего в течение 10 месяцев выявлено 4888 нарушений ПДД водителями общественного транспорта, чаще всего нарушаются правила проезда пешеходных переходов, проезда перекрестков и перевозки людей.