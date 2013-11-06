Задержаны подозреваемые в убийстве пятерых рабочих

«В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по „горячим следам“ задержаны трое жителей Курганской области — 1982, 1988 и 1956 годов рождения. Они уже были судимы ранее и работали в одной бригаде с потерпевшими. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению преступления двух задержанных. Причастность еще одного к убийствам проверяется. После совершения данного преступления все трое скрывались в Кургане на съемной квартире. Там они и были задержаны», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.