Задержаны подозреваемые в убийстве пятерых рабочих

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в массовом убийстве, которое произошло на днях в Уватском районе. Напомним, 4 ноября вблизи трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» были обнаружены тела пятерых мужчин с огнестрельными ранениями и рублеными ранами.
«В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по „горячим следам“ задержаны трое жителей Курганской области — 1982, 1988 и 1956 годов рождения. Они уже были судимы ранее и работали в одной бригаде с потерпевшими. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению преступления двух задержанных. Причастность еще одного к убийствам проверяется. После совершения данного преступления все трое скрывались в Кургане на съемной квартире. Там они и были задержаны», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ведется сбор и закрепление доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, в том числе, и судебно-медицинская — устанавливается точная причина смерти потерпевших.
Отметим, что накануне некоторые СМИ со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах разместили информацию о личностях убитых, а также о возможном подозреваемом.
«Единственным и достоверным источником информации о ходе расследования данного уголовного дела является следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области. Иная информация, появляющаяся в СМИ, в том числе со ссылкой на представителей других правоохранительных органов, может не соответствовать действительности, нарушать права и законные интересы участвующих в деле лиц, а также препятствовать установлению истины», — прокомментировали в следственном управлении.