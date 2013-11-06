Выставка «Мозга»: художники отдыхают от академической живописи

В 17:00 на площадке у кафе посетителей порадуют огненным шоу. Сама экспозиция откроется в 17:30 представлением с музыкой тюменского электронщика Drual, анимацией, напитками и угощениями.
Авторами работ, представленными на выставке, являются пять тюменских художников из творческого объединения «The FOARts». Они собрались вместе для того, что бы через свое понимание и ощущение жизни передать посетителям новые образы, расширить границы восприятия, вывернуть наизнанку привычное видение мира, сказать то, о чем никто еще не осмеливался говорить.
На мероприятии любой желающий сможет приобрести понравившиеся ему полотна или просто послушать музыку, познакомиться и пообщаться с интересными людьми, сообщает центр по связям с общественностью МИАЦ.
Один из участников творческого объединения Павел Уколов рассказал о главной идее выставки: «Название выставки появилось спонтанно, но сразу идеально описало нашу общую идею. В своих работах мы хотим напомнить людям о безграничных возможностях человека и человеческого мозга. Каждая личность создает вокруг себя свою уникальную реальность, и всегда можно придумать что-то новое! На протяжении четырех лет нам хотелось оторваться от бесконечной академической живописи, где нет наших историй, наших эмоций, где нет глубины, и написать именно эти работы. В наших полотнах мы разворачиваем глубины нашего сознания, и для нас крайне важно, чтобы человек, глядя на картину, абстрагировался от реальности, чтобы он чувствовал себя причастным к чему-то большему, чем просто жизнь».
Более подробную информацию можно получить в официальной группе «ВКонтакте» http://vk.com/mozgaa.