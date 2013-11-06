Война за парковку: жалобы на брошенные авто — ложные

Если же в вашем или соседнем дворе на протяжении длительного времени стоит машина, у которой из-за простоя ухудшился внешний вид — спущены колеса, разбиты стекла, захламлен салон или в течение сезона (3 месяца) автомобиль простоял без движения — о нем необходимо сообщить на сайт «Тюмень — наш дом» или своему квартальному. Специалисты проведут осмотр автомобиля, составят акт, установят его собственника и выдадут предписание о приведении транспортного средства в удовлетворительное состояние или его принудительной эвакуации, а также привлекут владельца к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства города Тюмени.