Война за парковку: жалобы на брошенные авто — ложные

На сайт «Тюмень — наш дом» ежедневно поступают сообщения по различным вопросам. Большая их часть связана с эвакуацией автотранспорта, длительно стоящего на дворовых территориях без движения. Но все чаще специалисты, осуществляя обследование таких автомобилей, приходят к выводу, что машина не является брошенной, мало того, ее внешний вид не вызывает никаких вопросов: нет свободного доступа в салон, колеса накачены, автомобиль не разукомплектован, кузов чистый.
Учитывая, что количество «ложных» сообщений растет — они составляют 5% от общего числа всех сообщений, сложившуюся ситуацию можно расценивать как «войну» за парковку, которая ведется практически в каждом дворе. «Обращаем внимание горожан, что такие автомобили не подлежат эвакуации. Даже если хозяин нечасто использует автомобиль, транспортное средство не будет считаться брошенным», — поясняют в пресс-службе мэрии.
Если же в вашем или соседнем дворе на протяжении длительного времени стоит машина, у которой из-за простоя ухудшился внешний вид — спущены колеса, разбиты стекла, захламлен салон или в течение сезона (3 месяца) автомобиль простоял без движения — о нем необходимо сообщить на сайт «Тюмень — наш дом» или своему квартальному. Специалисты проведут осмотр автомобиля, составят акт, установят его собственника и выдадут предписание о приведении транспортного средства в удовлетворительное состояние или его принудительной эвакуации, а также привлекут владельца к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства города Тюмени.
Штраф за такое нарушение составляет от 1000 до 5000 рублей для физических лиц и от 50 000 до 100 000 — для юридических. Если же владельца выявить не удастся, автомобиль будет эвакуирован на специализированную стоянку для дальнейшей утилизации.