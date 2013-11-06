Водоканал предлагает выселить более 100 злостных неплательщиков

«На самом деле, вопрос платежной дисциплины населения стоит очень остро, это очень важно для обеспечения бесперебойной работы водопроводно-канализационного хозяйства нашего города, мы все хотим получать качественные коммунальные услуги, но при этом не все готовы своевременно их оплачивать, — говорит руководитель пресс-службы компании „Тюмень Водоканал“ Иван Камельских, — при этом на сегодняшний день созданы все условия для того, чтобы максимально упростить оплату коммунальных услуг, есть личный кабинет на сайте ОАО „ТРИЦ“, есть доступные всем сервисы „Сбербанка“, которые позволяют не только оплачивать услуги, не выходя из дома, но и устанавливать автоплатеж».