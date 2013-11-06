Водоканал предлагает выселить более 100 злостных неплательщиков

Напомним, в Тюмени полным ходом идет месячник борьбы с должниками за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Все, кто имеют задолженность за услуги тюменского водоканала, рискуют вскоре получить повестку в суд.
«Мы используем весь комплекс мер, разрешенных законодательством: совершаем регулярный обзвон должников, рассылаем долговые квитанции и претензии, направляем исковые заявления в суды, совместно с представителями судебных приставов проводим рейды по должникам, активизируем работы советов домов, с управляющими компании осуществляем ограничение услуг канализования, — рассказывает начальник отдела по работе с населением компании «Тюмень Водоканал» Ольга Николаева. — Если раньше коммунальщики, прежде всего, отрабатывали наиболее крупные долги, то в этом году решили пойти другим путем и проводят районные рейды.
«Для большей эффективности, мы выбираем какой-то отдельный район города и отрабатываем в нем по всем существующим там должникам», — поясняет сотрудник водоснабжающей организации.
«В общей сложности за 9 месяцев текущего года мы направили в суд 1519 исковых заявлений в отношении физических лиц на общую сумму около 23 миллионов рублей, по 1420 делам уже получено положительное решение суда, — рассказывает Андрей Воскресенский, начальник претензионно-договорного отдела компании «Тюмень Водоканал», — также мы подали 165 исков на УК и ТСЖ, по 138 из них тоже уже получено решение суда.
Подобные меры дают свои положительные плоды, список должников водоканала сокращается.
«На самом деле, вопрос платежной дисциплины населения стоит очень остро, это очень важно для обеспечения бесперебойной работы водопроводно-канализационного хозяйства нашего города, мы все хотим получать качественные коммунальные услуги, но при этом не все готовы своевременно их оплачивать, — говорит руководитель пресс-службы компании „Тюмень Водоканал“ Иван Камельских, — при этом на сегодняшний день созданы все условия для того, чтобы максимально упростить оплату коммунальных услуг, есть личный кабинет на сайте ОАО „ТРИЦ“, есть доступные всем сервисы „Сбербанка“, которые позволяют не только оплачивать услуги, не выходя из дома, но и устанавливать автоплатеж».
Стоит отметить, что наиболее добросовестными плательщиками по-прежнему остаются пожилые люди, а вот среди злостных должников наоборот зачастую оказываются вполне обеспеченные тюменцы.
Задолженность физических лиц перед тюменским водоканалом составляет более 100 млн рублей.