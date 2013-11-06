Водители-мигранты побоялись выйти на рейсы

После вступления в силу новых правил выдачи прав для водителей-мигрантов по всей стране начались сбои с работой общественного транспорта. В Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, на Камчатке и в других регионах страны многие водители не вышли в рейс. Виной тому казус: несмотря на то, что штрафовать водителей с иностранными правами смогут только с мая следующего года, запрет начал действовать уже сегодня.

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