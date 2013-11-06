Водители-мигранты побоялись выйти на рейсы

Во вторник вступили в силу кардинальные изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Одним из основных нововведений стала необходимость для водителей-иностранцев, осуществляющих профессиональную деятельность, получать права российского образца.
Компаниям, проигнорировавшим это требование, будет грозить штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако наказывать перевозчиков будут только с мая следующего года.
Дело в том, что запрет выпускать в рейс водителей без российских прав изначально должен был также вступить в силу с мая, но из-за технической ошибки он оказался в основном тексте поправок, вступающих в силу 5 ноября. Грубо говоря, законодатели перепутали числа.
Парламентарии успели исправить ошибку в конце октября — прямо перед вступлением поправок в силу. Однако, как оказалось, многие транспортные компании не успели в эти несколько дней подготовить всех своих водителей к получению прав российского образца.
По сути, инспектор ДПС на дороге сейчас не может наказать водителя-иностранца без российских прав или его работодателя. Это подтвердили «Газете. Ru» в ГИБДД России. Однако многие из перевозчиков все равно боятся санкций — несмотря на то, что штрафовать их смогут только с мая следующего года, формально запрет действует уже с сегодняшнего дня.
В итоге утром 5 ноября из разных регионов страны стали поступать сообщения о серьезных сбоях в работе общественного транспорта — значительная часть водителей-иностранцев без прав российского образца не вышла на работу. Так, в Екатеринбурге в рейс не отправились порядка 80% водителей. Был выпущен лишь транспорт, которым управляют водители с российскими правами. Из-за отсутствия маршруток муниципальный транспорт был переполнен.
Схожая картина наблюдалась этим утром и в Санкт-Петербурге. По данным «Росбалта», на стоянке маршруток около станции метро «Автово» 5 ноября можно увидеть преимущественно водителей славянской внешности. Мигранты теперь работают в роли зазывал возле остановки маршруток, следующих в Петергоф, Стрельну и так далее.
В Петропавловске-Камчатском порядка 70% автобусов не отправились в рейс во вторник в связи с отсутствием у водителей прав российского образца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городской мэрии.
Кроме того, несмотря на скорое начало действия запрета, до сих пор не была прописана процедура замены мигрантами своих национальных прав на российские — этот документ находится в разработке. Некоторые перевозчики попробовали самостоятельно отправить водителей на переподготовку, но большинство мигрантов не смогли сдать теоретическую часть экзамена.