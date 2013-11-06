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В центре города на 45 минут перекроют движение

6 ноября 2013, 17:35
Общественный транспорт Тюмени, следующий по улице Республики, 7 ноября пойдет в объезд маршрута движения демонстрации, посвященной 96-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
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Тюмень

Общественный транспорт Тюмени, следующий по улице Республики, 7 ноября пойдет в объезд маршрута движения демонстрации, посвященной 96-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», движение транспорта на участке улицы Республики от Мельникайте до Водопроводной будет перекрыто с 11:00 до 11:45. На это время изменятся схемы движения маршрутов, проходящих этот участок пути. Объезд будет организован по улицам Мельникайте, Таймырской, 50 лет Октября, Осипенко, Комсомольской и Ленина. Для посадки и высадки пассажиров в зоне объезда будут использоваться все существующие остановочные пункты.

МКУ «Тюменьгортранс» просит пассажиров оставлять запас времени и продумывать маршрут своего движения заранее с учетом дорожной обстановки. Это касается и водителей.

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