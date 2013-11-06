В новом сезоне театр «Мимикрия» продолжит экспериментировать

Своего здания у «Мимикрии» нет, театр дает представления на «Сцене на Пятом» в новом здании Тюменского драмтеатра. Эту же площадку с ними делят театр «Буриме» и сам Тюменский драмтеатр. С учетом необходимости репетиций, установки декораций остается не так много времени непосредственно на показ спектаклей. Сезон уличных спектаклей в нашем климате недолог. Поэтому театру остается адаптировать под потребности театра не предназначенные для этого площадки (проект «Экспериментальная сцена»), искать новые возможности для взаимодействия со зрителем. И у него это получается.