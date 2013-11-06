В новом сезоне театр «Мимикрия» продолжит экспериментировать

«Экспериментальная сцена: год поиска»
В прошлом году в проекте «Экспериментальная сцена» театры нашего города выступали в необычных пространствах — на парковке, в фотостудии, общежитии, скейт-парке и других. Этот год (с февраля по ноябрь) станет временем поиска: тюменцам будут открыты новые виды театра, например, литературный, пластический, клоунада, пантомима.
Будут выступать приглашенные, а не местные коллективы, каждый месяц будут приезжать эксперты, проводиться мастер-классы. Итогом станет создание совместно со всеми театрами спектакля. Упор делается на поиск жанра, формы, развитие себя.
Одними из участников будут Елена Маркова и художник «Театра Лицедеи» Борис Петрушанский. Они создали проект театра пантомимы и выставку о Марсо и, скорее всего, экспозицию привезут в Тюмень.
Театральное искусство из Тюмени — в Европе
Театр экспрессивного танца «Муар», который в прошлом сезоне стал победителем тюменского проекта «Экспериментальная сцена», в конце октября вернулся с театрального фестиваля «Интеррампа» (Литва). Как таковой традиции присуждения мест на этом фестивале нет, конкурс проходит на этапе отбора коллективов. Только из нашего города на этот фестиваль подавали заявки 7 коллективов, однако выбрали единственный — «Муар».
Тюменский театр танца «Муар» представил зрителям пластический спектакль по мотивам жизни и творчества Марины Цветаевой «Крылатая душа». Эксперты назвали тюменцев открытием фестиваля.
Фотопроект
Фотоприветы от театра «Мимикрия» получают посетители кофейни «Шоколадница»: на всех столиках к этому времени должны появиться фотоальбомы с необычными снимками актеров театра и не только. Руководитель проекта — Полина Карабчикова, фотограф — Владимир Чебалдин. Будут как развлекательные серии снимков, так и серьезные.
Наполнение альбомов будет меняться ежемесячно. В ноябре вы найдете фотографии актеров в «масках» из любимых блюд кофейни.
Музыка спектаклей и M-Band
Вы без ума от музыки, которая используется в спектаклях театра? Тогда приходите в коммерческий трактир «Склад № 1» 5 декабря на концерт ансамбля M-Band, который пишет музыку для «Мимикрии». Он сыграет мелодии из спектаклей «Преодоление», «Глазами клоуна», «Куклы, упавшие с неба», «Разобщение». Кроме театральных песен группа исполнит и свой новый материал.
Школа юного актера
В феврале тюменцы увидят спектакль по «Чайке по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. В нем заняты старшие ученики (16–17 лет) школы юного актера театра «Мимикрия». В «Чайке» соединятся разговорный и пластический театры, но акцент будет сделан на пластику.
«Мимикрию» — в музей
В музее-усадьбе Колокольниковых (Республики, 20) с 16 ноября по 15 декабря пройдет выставка, посвященная «большой истории малого театра». Здесь вы найдете кусочки, детали спектаклей, попадете в интерактивные зоны — сделаете что-то своими руками, сможете поиграть, пофотографироваться. По субботам с 14 до 15 часов будут проходить экскурсии с актерами.
Новые и старые спектакли
В этом сезоне «Мимикрия» будет знакомить зрителей со спетаклями «Глазами клоуна» — в ноябре, «Гамлет» — в феврале. Одну из самых успешных постановок театра — «М/Ж» — соскучившиеся по ней зрители увидят весной.
Готовит «Мимикрия» и две премьеры: комедию масок и уличный исторический спектакль о семье Романовых. Нам покажут внутренняя жизнь царской семьи на фоне исторических коллизий. Любовь Лешукова поделилась, что они мечтают сыграть его в Тобольском кремле.
Нужны ли эксперименты?
С первого взгляда может показаться, что «Мимикрия» в последние годы чересчур увлекается поисками новых форм, экспериментами и уделяет совсем немного внимания непосредственно постановкам и спектаклям. Однако, приглядевшись внимательнее, мы видим, что театр выжимает максимум из имеющихся у них возможностей.
Своего здания у «Мимикрии» нет, театр дает представления на «Сцене на Пятом» в новом здании Тюменского драмтеатра. Эту же площадку с ними делят театр «Буриме» и сам Тюменский драмтеатр. С учетом необходимости репетиций, установки декораций остается не так много времени непосредственно на показ спектаклей. Сезон уличных спектаклей в нашем климате недолог. Поэтому театру остается адаптировать под потребности театра не предназначенные для этого площадки (проект «Экспериментальная сцена»), искать новые возможности для взаимодействия со зрителем. И у него это получается.