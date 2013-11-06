У тюменцев появилась возможность лечить рак простаты самыми передовыми на сегодняшний день методами: «ТруБим» и «ДаВинчи»

Благодаря открытию в Тюмени представительства клиники пациенты могут оперативно и совершенно бесплатно обратиться за получением «второго медицинского мнения» к профессорам «Анадолу». Стоимость лечения в «Анадолу» на 30–50% дешевле, чем в Германии и Израиля. Также важно учесть безвизовый въезд, бесплатные услуги переводчиков 24/7, бесплатный трансфер из аэропорта и обратно и постоянную поддержку русскоговорящей команды на протяжении всего лечения пациента и после его возвращения на родину.