У тюменцев появилась возможность лечить рак простаты самыми передовыми на сегодняшний день методами: «ТруБим» и «ДаВинчи»

Самым последним достижением в области лучевой терапии доступном в мире в настоящее время является система «ТруБим» (TrueBeam STxTM ). Самая высокоточная радиация «принимает форму» опухоли, не попадая на соседнюю ткань, а процедура проводится в 4 раза быстрее, всего лишь 10–15 минут, а не 45–90 минут, что для пациента имеет большое значение.
Радикальная простатэктомия лучше всего проводится с помощью роботизированной хирургической системы «ДаВинчи» — широкоприменяемого малоинвазивного метода лечения рака. Эта новейшая технология в области хирургии позволяет значительно сократить срок госпитализации (24 часа, а не 3–5 дней), ускорить процесс восстановления в два раза (2–3 недели, а не 4–6 недель), уменьшить боль и кровопотери. Система роботизированная, но операцию все же делает хирург — сам робот операцию не делает и не имеет возможность принимать решения.
Благодаря открытию в Тюмени представительства клиники пациенты могут оперативно и совершенно бесплатно обратиться за получением «второго медицинского мнения» к профессорам «Анадолу». Стоимость лечения в «Анадолу» на 30–50% дешевле, чем в Германии и Израиля. Также важно учесть безвизовый въезд, бесплатные услуги переводчиков 24/7, бесплатный трансфер из аэропорта и обратно и постоянную поддержку русскоговорящей команды на протяжении всего лечения пациента и после его возвращения на родину.
Тюменское представительство
Ул. Республики, 61, офис 713
Тел. 73-96-69
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА