nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

У тюменцев появилась возможность лечить рак простаты самыми передовыми на сегодняшний день методами: «ТруБим» и «ДаВинчи»

6 ноября 2013, 09:00
Рак предстательной железы — самая распространённая злокачественная опухоль у мужчин. В медицинском центре «Анадолу», который аффилирован с клиникой имени Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine) и находится в Стамбуле, его лечение проводится мультидисциплинарно. Основными методами лечения рака простаты являются радикальная простатэктомия и лучевая терапия.

Самым последним достижением в области лучевой терапии доступном в мире в настоящее время является система «ТруБим» (TrueBeam STxTM ). Самая высокоточная радиация «принимает форму» опухоли, не попадая на соседнюю ткань, а процедура проводится в 4 раза быстрее, всего лишь 10–15 минут, а не 45–90 минут, что для пациента имеет большое значение.

Радикальная простатэктомия лучше всего проводится с помощью роботизированной хирургической системы «ДаВинчи» — широкоприменяемого малоинвазивного метода лечения рака. Эта новейшая технология в области хирургии позволяет значительно сократить срок госпитализации (24 часа, а не 3–5 дней), ускорить процесс восстановления в два раза (2–3 недели, а не 4–6 недель), уменьшить боль и кровопотери. Система роботизированная, но операцию все же делает хирург — сам робот операцию не делает и не имеет возможность принимать решения.

Благодаря открытию в Тюмени представительства клиники пациенты могут оперативно и совершенно бесплатно обратиться за получением «второго медицинского мнения» к профессорам «Анадолу». Стоимость лечения в «Анадолу» на 30–50% дешевле, чем в Германии и Израиля. Также важно учесть безвизовый въезд, бесплатные услуги переводчиков 24/7, бесплатный трансфер из аэропорта и обратно и постоянную поддержку русскоговорящей команды на протяжении всего лечения пациента и после его возвращения на родину.

Тюменское представительство

Ул. Республики, 61, офис 713

Тел. 73-96-69

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

#Новости#Медицинский центр «Анадолу»#Рак#Медицинские услуги#Медицина#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25