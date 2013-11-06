Роспотребнадзор: многие проблемы дома на плечах собственников

— Нормируемым параметром качества коммунальной услуги отопления является температура воздуха в жилых помещениях — не ниже +20 °C (в угловых комнатах — +22 °C), достижение которого не зависит только от температуры батарей. В любом случае в связи с оказанием услуги отопления ненадлежащего качества нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, согласовать с дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги. При этом работник аварийно-диспетчерской службы обязан немедленно после получения сообщения потребителя уведомить ресурсоснабжающую организацию, у которой исполнитель приобретает коммунальный ресурс для предоставления потребителям коммунальной услуги, дату и время проведения проверки. По окончании проверки составляется акт проверки, в котором указываются, в том числе выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги либо отсутствие таких нарушений. Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается такими лицами (их представителями), 1 экземпляр акта передается потребителю (или его представителю), второй экземпляр остается у исполнителя, остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке. При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами. На основании указанного акта при наличии оснований производится перерасчет размера платы.