Роспотребнадзор: многие проблемы дома на плечах собственников

Ремонт стояков в квартире, приборы учета, теплоснабжение и горячая вода… Тема ЖКХ сложная и проблемная, но немногие тюменцы выразили желание участвовать в приеме граждан по этим вопросам. На организованный Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области прием обратились всего 27 человек. Представим вам некоторые ответы на вопросы потребителей.
На вопросы обратившихся 29 октября ответили специалисты Управления и Государственной жилищной инспекции Тюменской области:
— В многоквартирном доме установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, однако плата рассчитывается по нормативам потребления. Правомерны ли действия управляющей компании?
— Порядок определения размера платы будет зависеть от того, введен ли указанный прибор в эксплуатацию или нет. В этой связи прежде необходимо выяснить данные обстоятельства. В случае, если прибор учета не введен в эксплуатацию (т. е. выполнен только его монтаж), расчет размера платы по нормативам потребления не будет нарушать требований действующего законодательства РФ.
— Если общедомовые приборы установлены, но не введены в эксплуатацию, что делать потребителям в этом случае?
— Обязанность по обеспечению ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета лежит на управляющей организации в составе выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома. В случае не исполнения такой обязанности, собственникам следует обратиться в адрес управляющей компании (ТСЖ, ЖСК) с заявлением о принятии соответствующих мер.
— Стояки в квартире в аварийном состоянии. Делаю заявки в управляющую компанию, а меры не принимаются. Что делать?
— Стояки отопления относятся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (внутридомовая система отопления), а бремя содержания общего имущества несут собственники помещений в многоквартирном доме. Решение о необходимости текущего или капитального ремонта принимается собственниками жилых помещений многоквартирного дома на их общем собрании. Но это не освобождает управляющую организацию от проведения осмотра внутридомовой системы отопления в частности по заявлению (обращению) потребителя, с составлением соответствующего акта, который будет являться основанием для принятия собственниками помещений или ответственными лицами решения о соответствии или несоответствии проверяемого общего имущества (элементов общего имущества) требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям обеспечения безопасности граждан, а также о мерах (мероприятиях), необходимых для устранения выявленных дефектов (неисправностей, повреждений).
— Живу на первом этаже 5-ти этажного дома, днем в квартире темно из-за разросшегося дерева. Я вынуждена больше платить за свет. Кто может спилить это дерево? Управляющая компания отвечает отказом.
— Решение этого вопроса входит в компетенцию департамента городского хозяйства администрации г. Тюмени. Для принятия решения о спиле дерева нужно располагать сведениями об уровне естественного освещения и только в случае превышения допустимого будет возможным разрешение этого вопроса. Уровень освещенности определяется по результатам замеров по письменному обращению граждан в управление либо организации, уполномоченные на проведение таких замеров.
— Как сделать перерасчет по центральному отоплению в доме на Садовой? С начала отопительного сезона и по настоящее время в квартире холодно. Управляющая компания «Запад» систематически ссылается на сниженные параметры подачи тепла из-за выполнения работ теплосетями. Батареи чуть теплые, кто может проконтролировать бездействие управляющей компании, что делать потребителю?
— Нормируемым параметром качества коммунальной услуги отопления является температура воздуха в жилых помещениях — не ниже +20 °C (в угловых комнатах — +22 °C), достижение которого не зависит только от температуры батарей. В любом случае в связи с оказанием услуги отопления ненадлежащего качества нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, согласовать с дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги. При этом работник аварийно-диспетчерской службы обязан немедленно после получения сообщения потребителя уведомить ресурсоснабжающую организацию, у которой исполнитель приобретает коммунальный ресурс для предоставления потребителям коммунальной услуги, дату и время проведения проверки. По окончании проверки составляется акт проверки, в котором указываются, в том числе выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги либо отсутствие таких нарушений. Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается такими лицами (их представителями), 1 экземпляр акта передается потребителю (или его представителю), второй экземпляр остается у исполнителя, остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке. При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами. На основании указанного акта при наличии оснований производится перерасчет размера платы.
При нарушении требований правил предоставления коммунальных услуг потребитель вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области для организации проверки. Если же этот вопрос либо иные вопросы, касающиеся оказания гражданам — потребителям жилищно-коммунальных услуг, будут переданы на рассмотрение в суд, Управление вправе вступить в дело для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.
— Сгнила труба в ванной (полотенцесушитель) . В ЖЭУ сказали, что заменить нечем. Я предложил купить «нержавейку», на что мне ответили, что бесплатно нержавейку варить не умеют, а поскольку «полотенчиков» у них нет, то поставят прямую трубу. Квартира не приватизирована, должен ли я платить за замену гнилого «полотенчика» и сам покупать трубу?
— «Полотенцесушитель» является частью внутридомовых инженерных сетей, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома. Бремя расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома несет собственник жилого помещения путем внесения платы за содержание и ремонт управляющей организации. Если требуется текущий или аварийный ремонт общего имущества, собственники не обязаны дополнительно оплачивать услуги управляющей организации. Поскольку в данном случае гражданин вообще не является собственником жилого помещения, требования об оплате сантехнических работ и материала ему в принципе не могут быть адресованы.
— Почему управляющая компания выписала счет на оплату отопления за полный месяц? Отопление в доме дали только в конце сентября.
— С 1 июля этого года изменился порядок формирования платы за отопление. Жители тех домов, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, оплачивают услугу по нормативам потребления. Нормативы определяются Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306. Так, годовое количество тепловой энергии, рассчитанное исходя из средней продолжительности отопительного периода за последние пять лет, равномерно распределилось на 9 месяцев, соответственно расчет размера платы за отопление произведен за полный месяц. Следует отметить, что норматив потребления по сравнению с установленным из расчета 7,4 месяца отопительного периода, снизился. При оплате в течение 9 месяцев в целом за год потребитель не заплатит больше, чем заплатил бы за 7,4 месяца.
В домах, где установлены приборы учета тепловой энергии, оплата производится по их показаниям. При этом в зависимости от температуры наружного воздуха размер платы каждый месяц подлежит изменению.
— В квартире поставлены счетчики горячей воды. Чтобы из крана пошла горячая вода, ее надо долго пропускать. Это означает, что вместо горячей воды я плачу по счетчику за холодную?
— Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут. Этим необходимо руководствоваться при принятии решения об обращении в управляющую организацию по поводу оказания услуги горячего водоснабжения ненадлежащего качества.
На фото руководитель тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо