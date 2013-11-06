Пойманный с поличным карманник успел избавиться от айфона

«Потерпевшие быстро заметили пропажу и подняли шум. Была вызвана полиция. На остановке Асланов смог выйти из автобуса и избавиться от iPhone. Однако самому скрыться ему не удалось. Пассажиры быстро вернули Асланова обратно в автобус. Там он сбросил на пол второй телефон — Samsung. Его вернули потерпевшей. Вторая потерпевшая в ходе следствия предъявила к карманнику иск о возмещении ей причиненного ущерба в размере 18 тысяч рублей, поскольку найти ее телефон не удалось», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.