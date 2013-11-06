nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пойманный с поличным карманник успел избавиться от айфона

6 ноября 2013, 15:06
В Тюмени будут судить карманника, который в октябре украл мобильные телефоны у двух пассажирок автобуса № 17. 47-летний Вазир Асланов обвиняется по ч.3 ст. 30, пп. «в, г» ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное из одежды, сумки потерпевших).
Сюжет
Тюмень

Кража произошла вечером 12 октября. Асланов, находясь в автобусе № 17, стал продвигаться к выходу сквозь толпу пассажиров, по пути ощупывая карманы и сумки. У одной девушки он вытащил из сумки телефон Samsung стоимостью 8 тысяч рублей и 400 рублей, а у другой — Apple iPhone 4S из кармана пальто.

«Потерпевшие быстро заметили пропажу и подняли шум. Была вызвана полиция. На остановке Асланов смог выйти из автобуса и избавиться от iPhone. Однако самому скрыться ему не удалось. Пассажиры быстро вернули Асланова обратно в автобус. Там он сбросил на пол второй телефон — Samsung. Его вернули потерпевшей. Вторая потерпевшая в ходе следствия предъявила к карманнику иск о возмещении ей причиненного ущерба в размере 18 тысяч рублей, поскольку найти ее телефон не удалось», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Асланов по решению суда заключен под стражу. Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. За покушение на кражу предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок 3 года 9 месяцев.

#Новости#Кражи#Кража#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25