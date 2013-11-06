Пойманный с поличным карманник успел избавиться от айфона

Кража произошла вечером 12 октября. Асланов, находясь в автобусе № 17, стал продвигаться к выходу сквозь толпу пассажиров, по пути ощупывая карманы и сумки. У одной девушки он вытащил из сумки телефон Samsung стоимостью 8 тысяч рублей и 400 рублей, а у другой — Apple iPhone 4S из кармана пальто.
«Потерпевшие быстро заметили пропажу и подняли шум. Была вызвана полиция. На остановке Асланов смог выйти из автобуса и избавиться от iPhone. Однако самому скрыться ему не удалось. Пассажиры быстро вернули Асланова обратно в автобус. Там он сбросил на пол второй телефон — Samsung. Его вернули потерпевшей. Вторая потерпевшая в ходе следствия предъявила к карманнику иск о возмещении ей причиненного ущерба в размере 18 тысяч рублей, поскольку найти ее телефон не удалось», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Асланов по решению суда заключен под стражу. Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. За покушение на кражу предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок 3 года 9 месяцев.