«Неистовый джазмен» Даниил Крамер сыграет для тюменцев

Молодая певица Полина Зизак известна по популярнейшему телешоу «Голос». Ее пение отличает тонкая лирика и редкое чувство мелодизма. Участница детской труппы мюзикла «Норд-Ост», она знает цену каждой спетой ноты. Сегодня студентка музыкального училища им. Гнесиных, Полина демонстрирует поистине феноменальные вокальные данные. Ее голос уже признан одним из наиболее перспективных в джазовом сообществе. Работа в оркестре Игоря Бутмана и выступления в лучших джазовых клубах России — это всего лишь начало ее карьеры.