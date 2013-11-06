«Неистовый джазмен» Даниил Крамер сыграет для тюменцев

Народный артист России, выдающийся пианист Даниил Крамер и участница телевизионного проекта «Голос» Полина Зизак выступят на сцене Тюменской филармонии 7 ноября в 19:00. Это второй концерт абонемента «Мы из джаза».
Французская пресса называет Даниила Крамера «циркачом на клавишах», английская — «неистовым джазменом» и «профессором ритма», немецкая — «колдуном клавиатуры», а российские критики — «богом импровизации». Обладатель европейской премии имени Густава Малера, народный артист России Даниил Крамер — выдающийся джазовый пианист с классическим образованием, смелый экспериментатор и один из главных популяризаторов джаза в России, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Даниил Крамер играет практически во всех джазовых стилях — от классического и традиционного джаза до авангарда. Исполнительская карьера музыканта складывается более чем успешно: он реализует себя как солист, участник различных по составу ансамблей и организатор джазовых фестивалей, достаточно успешен и на композиторском поприще.
Молодая певица Полина Зизак известна по популярнейшему телешоу «Голос». Ее пение отличает тонкая лирика и редкое чувство мелодизма. Участница детской труппы мюзикла «Норд-Ост», она знает цену каждой спетой ноты. Сегодня студентка музыкального училища им. Гнесиных, Полина демонстрирует поистине феноменальные вокальные данные. Ее голос уже признан одним из наиболее перспективных в джазовом сообществе. Работа в оркестре Игоря Бутмана и выступления в лучших джазовых клубах России — это всего лишь начало ее карьеры.
Стоимость билета — от 400 до 800 руб.
Служба информации и бронирования 68-77-77.