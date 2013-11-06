Моржи открыли сезон зимнего плавания

По словам координатора партийного проекта «Моржи Тюмени», депутата Тюменской областной Думы Алексея Салмина, дата для открытия зимнего купального сезона — 4 ноября, День народного единства — была выбрана неслучайно. «Единство есть тогда, когда существует общая национальная идея. Сегодня мы являемся свидетелями того, как пришедших на этот праздник любителей зимнего плавания объединяет идея сохранения здоровья людей».
Активисты пяти тюменских областных общественных организаций — клубов закаливания и зимнего плавания «Кристалл», «Полюс», «Родник», «Аквайс-спорт», а также клуба любителей бега и закаливания «Ювента» — одновременно зашли в Туру, держа в руках развевающиеся по ветру флаги своих клубов. Как сообщили в пресс-службе тюменского городского многопрофильного центра, уже в декабре в этом же месте в рамках эстафеты Олимпийского огня в Тюмени моржи погрузятся в воду с главной реликвией Олимпиады.
«Этот заплыв был своего рода репетицией предстоящего грандиозного события, — поделился своими впечатлениями активист клуба „Кристалл“ Александр Проскуряков. — Я занимаюсь моржеванием более 15 лет и могу с уверенностью сказать, что это — лучший способ избавиться от стресса и негатива, накопленных в течение рабочей недели. В 1996 году я впервые задался вопросом „Что мне по силам? А смогу ли я окунуться в ледяную воду?“ Однажды решившись испытать себя подобным образом, я приобрел ежедневный душевный подъем, энергию и воодушевление».
«Невозможно описать те эмоции, которые испытываешь, соприкасаясь с холодной водой. Твоя душа поет», — подхватывает стоящая рядом женщина, которая только что вышла из воды и совсем не торопится одеваться. Организм специфически реагирует на купание в холодной воде — моржам жарко, как после бани.
Отметим, что в ближайших планах организаторов — Тюменской областной общественной организации «Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания» — проведение в конце декабря этого года всероссийской конференции объединений закаливания и зимнего плавания, целью которой станет признание зимнего плавания официальным видом спорта.