Моржи открыли сезон зимнего плавания

«Этот заплыв был своего рода репетицией предстоящего грандиозного события, — поделился своими впечатлениями активист клуба „Кристалл“ Александр Проскуряков. — Я занимаюсь моржеванием более 15 лет и могу с уверенностью сказать, что это — лучший способ избавиться от стресса и негатива, накопленных в течение рабочей недели. В 1996 году я впервые задался вопросом „Что мне по силам? А смогу ли я окунуться в ледяную воду?“ Однажды решившись испытать себя подобным образом, я приобрел ежедневный душевный подъем, энергию и воодушевление».