Кому нужна круглая баня?

История круглой бани на улице Ленина в Тюмени серьезно взволновала горожан в этом году — её собирались сносить. Тюменцы собирали подписи «против сноса ленинской бани», а также фотографировались обнаженными в защиту строения. Но никакого итога и решения по бане до сих пор нет.
Как сообщает газета «Трудовая Тюмень», в 2003 году администрация Тюмени предложила ООО «Пента», которая являлась на тот момент арендатором бани, добровольно расторгнуть договор аренды. Арендатор отказался и, после проведения ряда проверок, здание бани было признано объектом культурного и исторического значения. В 2007 году здание бани было передано в аренду ООО «Модуль-ленд», которое должно было закончить ремонт в 2009 году, но к ремонту так и не приступило. С ним тоже был расторгнут договор. С декабря 2010 года по декабрь 2059 года заключен договор с ООО «Диалог» для осуществления деятельности бани с 2014 года. Но и эта компания к ремонту так и не приступила.
Один из митингов в защиту здания круглой состоялся 8 июля 2013 года. Тогда городским властям была направлена резолюция с требованием принять конкретные меры по реставрации бани и обеспечению ее охраны. И это был не единственный крик горожан.
Проведенный Nashgorod.ru опрос показал, что 710 человек (72%) против сноса круглой бани на улице Ленина, 125 человек (13%) проголосовали за снос, еще 16,1% опрошенных с безразличием относятся к этой ситуации. Всего на сегодня проголосовало 993 человека.
Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» Александр Черепанов неоднократно направлял запросы губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву, прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову, главе администрации г. Тюмени Александру Моору, председателю Тюменской городской Думы Дмитрию Еремееву. В этих запросах подробно описывалась ситуация, которая сложилась вокруг бани, и содержались требования передать ее добросовестному арендатору. «Но чиновники отвечали, что оснований для расторжения договора нет, а прокуратура не видела причин заводить уголовное дело. Единственно, чего смогли добиться, так это того, что здание бани, перестало быть доступным для посторонних лиц. А глава Тюмени Александр Моор был вынужден признать, что в конструкции бани имеются повреждения. Но и это не было основанием для передачи бани другому арендатору», — сообщает газета.
Отвечая на вопрос о судьбе здания бани, содержащийся в резолюции митинга от 1 мая 2013 года, Александр Моор сообщил: «Генеральным планом городского округа город Тюмень, проектом планировки 6 планировочного района „Центральный“, разрабатываемым в рамках Комплексного проекта, предусматривается сохранение здания бани с его последующей реконструкцией. Планируемый срок утверждения проекта планировки 6 планировочного района „Центральный“ — сентябрь2013 г.». Однако уже 10 июня 2013 года (т. е. спустя всего 4 дня, как был подписан ответ) администрация г. Тюмени назначает на 12 августа 2013 года публичные слушания, на которых как раз и должно проходить рассмотрение вопроса планировки планировочного района № 6. «Не вызывает сомнений, что и.о. директора департамента градостроительной политики городской Администрации Николай Черепанов не мог принять решение о назначении даты слушаний и формирования их повестки, не поставив Моора и Еремеева в известность. Выходит, что глава администрации Тюмени сознательно обманул жителей города, которые заботятся о сохранении в городе памятников архитектуры и сохранении исторического облика центра Тюмени.
Ясно, что решение о назначении слушаний по проектам планировки района „Центральный“ было сознательно перенесено на более ранний срок, чтобы на нем не могли присутствовать жители г. Тюмени, которые выступают за сохранение здания бани», — пишет автор газетной статьи. Комментировать это обстоятельство главреду газеты Александру Черепанову глава администрации города не пожелал.
Главный редактор «Трудовой Тюмени» не оставил проблему в подвешенном состоянии и в сентябре 2013 вновь обратился к прокурору Тюменской области Владимирову В.А. В своем письме он написал: «В 2011 г. ООО „Диалог“, учредителем которого в то время была Рокецкая Галина Андреевна, был сделан проект реконструкции бани и создания в ней банно-оздоровительного центра. Но администрация г. Тюмени отказала в реализации данного проекта в связи со строящимся напротив зданием гостиничного комплекса „Спасская“, загруженностью ул. Ленина и необходимостью создания парковки. В результате были заменены руководитель ООО „Диалог“ и учредитель. Руководителем стал И.А. Данелия, а учредителем ОАО „Тюменский центр содействия предпринимательской деятельности“ (руководитель Емельянов А.С.). Данному ОАО в уставной фонд в 2008 г. из бюджета было выделено 1 млрд. 100 млн. руб. Но в 2009 г. ООО „ТЦСПИ“ сработало в убыток, его чистые активы стали меньше уставного капитала.
Надеюсь, у прокуратуры Тюменской области хватит сил и средств для расследования совершаемого администрацией города нарушения законодательства РФ по уничтожению памятника архитектуры, культуры, истории».
Как выяснилось, прокуратура города 1 июля 2013 года вынесла представление о нарушении закона о противодействии коррупции. В нем сообщается, что в договоре между администрацией Тюмени и ООО «Диалог» прокуратура выявила нарушения закона о противодействии коррупции. А именно: в первоначальных условиях договора говорилось, что арендатор берет на себя обязанность подготовить эскизный проект реставрации и выполнить комплекс восстановительных работ. По мнению прокуратуры, именно этот пункт и являлся ключевым для получения преференций по аренде здания. Однако вместо эскизов злополучная фирма заказала архитектурно-историческую экспертизу у компании ООО «Экспертиза Поволжья». В результате работы недобросовестных экспертов памятник был лишен охранного статуса.
В представлении прокуратуры города говорится, что администрация Тюмени должна восстановить здание и ввести его в эксплуатацию, а отдельных должностных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности. Тем не менее, наказывать чиновники администрации почему-то никого не спешат. Да и расторгать договор аренды с ООО «Диалог» также не торопились.
Но, как стало известно, 14 октября 2013 года Арбитражный суд Тюменской области вынес решение расторгнуть договор аренды от 20 января 2011 года, заключенный между Департаментом имущественных отношений Администрации Тюмени, Муниципальным казенным учреждением «Тюменское городское имущественное казначейство» и ООО «Диалог», а также выселить ООО «Диалог» из занимаемого им нежилого строения, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д.3.
Но рано говорить о том, что же будет с круглой баней дальше, ведь ни один держатель здания так и не привел его в надлежащий вид, результатов экспертиз нигде не опубликовали, а вокруг строения продолжает находиться бесплатная парковка. Конечно, в зимний период вряд ли здание будут сносить и что-то на его месте возводить, но расслабляться горожанам не стоит — внимательно наблюдаем, что же будет дальше…
«Город должен сохранить свое истинное лицо — это моя гражданская позиция, никакого личного корыстного интереса в этом случае у меня нет, — пояснил свои действия главред „Трудовой Тюмени“ Александр Черепанов. — Это здание — одно из трех, построенных в Советском союзе — это памятник, к территории под которым у некоторых лиц появился интерес. Я не верю ни губернатору, ни главе города, и не уверен, что администрация здание будет восстанавливать, но это дело я не оставлю и буду наблюдать за ситуацией».
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