Кому нужна круглая баня?

Как сообщает газета «Трудовая Тюмень», в 2003 году администрация Тюмени предложила ООО «Пента», которая являлась на тот момент арендатором бани, добровольно расторгнуть договор аренды. Арендатор отказался и, после проведения ряда проверок, здание бани было признано объектом культурного и исторического значения. В 2007 году здание бани было передано в аренду ООО «Модуль-ленд», которое должно было закончить ремонт в 2009 году, но к ремонту так и не приступило. С ним тоже был расторгнут договор. С декабря 2010 года по декабрь 2059 года заключен договор с ООО «Диалог» для осуществления деятельности бани с 2014 года. Но и эта компания к ремонту так и не приступила.