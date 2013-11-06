Инвалиды расскажут о своих достижениях

Спорт, творчество, наука — достижениями в этих и других сферах поделятся с земляками тюменцы с особенностями здоровья. Форум достижений людей с ограниченными возможностями пройдет 1 декабря во Дворце искусств «Пионер».
Презентовать свои достижения на форуме смогут участники, возраст которых подходит под одну из возрастных категорий: от 7 до 18 лет и от 18 до 30 лет, рассказывают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюменской области.
Работы мастеров декоративно-прикладного искусства, которые займут призовые места, будут представлены на выставке победителей конкурса достижений. Также для их авторов пройдут полезные мастер-классы опытных специалистов по каждому из направлений. В завершение выступят победители творческих конкурсов и фестивалей и состоится и награждение в номинациях по итогам заочного конкурса достижений.
В этом году форум включает следующие номинации: «Наука», «Образование», «Творчество», «Профессионал», «Общественная деятельность», «Спорт».
Форум достижений людей с особенностями здоровья станет заключительным этапом конкурса. Отборочный этап заканчивается 18 ноября, а с 18 по 25 ноября будет проходить областной, на котором эксперты оценят работы участников.