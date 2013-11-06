Эксклюзив от Apple будут «сливать» за бесценок

Продажи новых iPhone стартовали совсем недавно, а некоторые магазины уже снизили цены на модные гаджеты до предела. К примеру, iPhone 5c сегодня продается в «прайскиллере» TechnoPoint всего за 20990 рублей!
Невиданное предложение, и в этом легко убедиться — достаточно сравнить цены в интернете. Представители TechnoPoint предупреждают: количество смартфонов по эксклюзивной цене ограничено.
Любителям современных девайсов, которые не успели заполучить желанный смартфон практически даром, нет причин расстраиваться — кроме iPhone 5c TechnoPoint предлагает многотысячный ассортимент цифровой и бытовой техники уже сейчас, а совсем скоро в каталоге появятся и другие ожидаемые новинки.
Многих интересует ответ на вопрос: «Почему так дешево?» TechnoPoint — это совершенно особенный магазин, который может себе позволить баловать покупателей супернизкими ценами. Интернет-магазин-склад — именно такое описание больше всего подходит этой компании, которая за свою ценовую политику получила заслуженное народное прозвище — «прайскиллер». Нет огромных торговых залов, нет армии назойливых продавцов-консультантов — только качественные товары по самым выгодным ценам.
Купить здесь можно почти все, и сделать это очень просто. Клиент выбирает товар дома с помощью сайта technopoint.ru, а на ТехноТочку приходит, заранее зная, что будет покупать — просто для того, чтобы оплатить и получить товар. Возможна также и доставка желанного девайса прямо домой — причем очень быстрая, в течение суток.
Выгодную покупку можно совершить и прямо в магазине c помощью удобной электронной витрины. В каталоге есть все нужные характеристики, изображения товара и даже комментарии и оценки других покупателей.
Не совсем привычно? Возможно. Но несколько тысяч рублей, сэкономленных на покупке, как правило, являются хорошим аргументом в пользу TechnoPoint. Самое важное, что практически все представленные на сайте товары есть в наличии, и их можно приобрести здесь и сейчас.
От лампочки до холодильника, от планшета до перфоратора — широчайший ассортимент и убийственно низкие цены ждут покупателей в TechnoPoint.
TechnoPoint в Тюмени: ул. 30 лет Победы, 113а.
Контактный центр: 8 800 700-4-666 (звонок бесплатный).