ДТП на Одесской: водитель сбежал, пассажиры травмированы

Пешеход погиб под колесами автомобиля на 164 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. ДТП случилось в темное время суток, в 23 часа. По предварительным данным, мужчина переходил трассу там, где нет пешеходного перехода, и был сбит автомобилем Volkswagen из ХМАО. Личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба ГИБДД.
В селе Ситниково Омутинского района «Лада», двигаясь задним ходом, наехала на 67-летнюю женщину. Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму.
74-летняя женщина сбита «Жигулями» седьмой модели на улице Ленина в селе Сладково. Бабушка переходила улицу вне пешеходного перехода в 8 часов утра. Водитель с 45-летним стажем за рулем, заметил пешехода слишком поздно. У пострадавшей травма кисти, перелом костей таза и черепно-мозговая травма.
В Тобольске 9-летний мальчик сбит автомобилем Toyota RAV-4 на перекрестке улиц Мельникова и Юбилейной. Ребенок получил ушибы.
В Тюмени из семи ДТП три произошли из-за превышения водителями скоростного режима, еще три из-за нарушения правил очередности проезда.
На улице Одесской, 1 в пятом часу утра опрокинулся автомобиль Chevrolet Spark. Водитель скрылся с места аварии, травмированы две пассажирки 33-х и 24-х лет. Одна из женщин находилась в состоянии опьянения, она получила переломы носа и ноги, у второй пострадавшей ушибы.
Примерно в этот же время на 2 километре Старотобольского тракта в дерево въехала Toyota Mark II, 25-летний водитель ехал слишком быстро, он получил повреждения века и черепно-мозговую травму.
На перекрестке Червишевского тракта и улицы Баумана из-за нарушения очередности проезда столкнулись ВАЗ-2107 и Ford. В результате пострадала 29-летняя пассажирка из «семерки», у нее перелом шейного отдела позвоночника. «Мы ехали в „Форде“, „семерка“ решила развернуться на красный, не убедившись что мы ее пропускаем, — рассказывает пользователь Nashgorod.ru Anna_Y. — Нашему потоку зеленый горит дольше примерно на 6 секунд, ему как раз красный загорелся. Он рванул, а раз разворачивался, просто встал перед нами, за нами девушка ехала ее машину осколками засыпало, она успела затормозить уже в конце перекрестка».
Свидетелей данной аварии между ВАЗ-2107 и Ford Focus III, произошедшей напротив ТЦ «Континент», просят откликнуться по телефонам 8-904-498-3221, Анна, 8-904-490-0614, Евгений.