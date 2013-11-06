ДТП на Одесской: водитель сбежал, пассажиры травмированы

На перекрестке Червишевского тракта и улицы Баумана из-за нарушения очередности проезда столкнулись ВАЗ-2107 и Ford. В результате пострадала 29-летняя пассажирка из «семерки», у нее перелом шейного отдела позвоночника. «Мы ехали в „Форде“, „семерка“ решила развернуться на красный, не убедившись что мы ее пропускаем, — рассказывает пользователь Nashgorod.ru Anna_Y. — Нашему потоку зеленый горит дольше примерно на 6 секунд, ему как раз красный загорелся. Он рванул, а раз разворачивался, просто встал перед нами, за нами девушка ехала ее машину осколками засыпало, она успела затормозить уже в конце перекрестка».