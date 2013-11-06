Дети разрисовали Renault Koleos

Накануне, для того чтобы побывать на большом детском празднике в автосалоне и непосредственно принять участие в детских гонках, было зарегистрированного более 200 участников, пришло в салон 2 ноября значительно больше. Вместо шести запланированных заездов пришлось сделать одиннадцать. В итоге, в азартной битве победила, конечно, дружба и все получили ценные призы от директора автосалона Алексея Зайцева, но самыми быстрыми все же были признаны: Анна Лопарева, Илона Кликушина, Никита Липанов, Сергей Харчев, Мария Княжева, Анна Матвеева, Екатерина Матвеева, Илья Ильин, Артем Зайцев, Ярослав Заборовский, Григорий Черноморченко — эти ребята получили настоящие дипломы, подтверждающие их первенство в гонках.
Но не только гонки, призы и угощения останутся в памяти детей после этого дня. Добрый дилер Renault разрешил ребятне разукрасить красками все окна в своем автосалоне и разукрасить настоящий автомобиль. Новый белый Renault Koleos буквально за 15 минут превратился в настоящее произведение искусства, засияв всеми красками одновременно. Ребята были в настоящем восторге от того, что взрослые для рисования доверили им настоящий автомобиль.
Вымазавшись вдоволь красками партнера праздника — художественного салона «Акварель», разрисовав лицо аквагримом под улыбчивую мордочку животного, стали веселиться и танцевать с гостьей мероприятия — Пеппи Длинный чулок.