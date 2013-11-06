Дети разрисовали Renault Koleos

Накануне, для того чтобы побывать на большом детском празднике в автосалоне и непосредственно принять участие в детских гонках, было зарегистрированного более 200 участников, пришло в салон 2 ноября значительно больше. Вместо шести запланированных заездов пришлось сделать одиннадцать. В итоге, в азартной битве победила, конечно, дружба и все получили ценные призы от директора автосалона Алексея Зайцева, но самыми быстрыми все же были признаны: Анна Лопарева, Илона Кликушина, Никита Липанов, Сергей Харчев, Мария Княжева, Анна Матвеева, Екатерина Матвеева, Илья Ильин, Артем Зайцев, Ярослав Заборовский, Григорий Черноморченко — эти ребята получили настоящие дипломы, подтверждающие их первенство в гонках.