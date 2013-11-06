Бывший сотрудник оказался разбойником

Следствием установлено, что днем 15 сентября 2013 года Ивановец у одного из торговых центров договорился с 24-летнем водителем такси о поездке в аэропорт. На автомобиле Toyota Camry они направились в пункт назначения. По дороге пассажир под надуманным предлогом попросил остановиться в лесополосе у остановочного комплекса «Лесхоз». Там он брызнул водителю в лицо из газового баллончика, причинив ему ожог глаз. После этого Ивановец завладел иномаркой стоимостью 934 тысячи рублей и скрылся с места происшествия. Вечером 15 сентября разбойник поставил Toyota Camry в арендованный им гараж, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.
На следующий день Ивановец был задержан полицией, а похищенный автомобиль возвращен владельцу-предпринимателю, у которого злоумышленник ранее работал таксистом.
Следует отметить, что версия о причастности к разбою одного из бывших сотрудников такси, была основной у полиции, и она подтвердилась.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч.3 ст. 162 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей либо без такового.