Бывший сотрудник оказался разбойником

Следствием установлено, что днем 15 сентября 2013 года Ивановец у одного из торговых центров договорился с 24-летнем водителем такси о поездке в аэропорт. На автомобиле Toyota Camry они направились в пункт назначения. По дороге пассажир под надуманным предлогом попросил остановиться в лесополосе у остановочного комплекса «Лесхоз». Там он брызнул водителю в лицо из газового баллончика, причинив ему ожог глаз. После этого Ивановец завладел иномаркой стоимостью 934 тысячи рублей и скрылся с места происшествия. Вечером 15 сентября разбойник поставил Toyota Camry в арендованный им гараж, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.