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Бывший сотрудник оказался разбойником

6 ноября 2013, 15:23
В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о дерзком нападении на водителя такси. 31-летний Алексей Ивановец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в крупном размере).
Сюжет
Тюмень

Следствием установлено, что днем 15 сентября 2013 года Ивановец у одного из торговых центров договорился с 24-летнем водителем такси о поездке в аэропорт. На автомобиле Toyota Camry они направились в пункт назначения. По дороге пассажир под надуманным предлогом попросил остановиться в лесополосе у остановочного комплекса «Лесхоз». Там он брызнул водителю в лицо из газового баллончика, причинив ему ожог глаз. После этого Ивановец завладел иномаркой стоимостью 934 тысячи рублей и скрылся с места происшествия. Вечером 15 сентября разбойник поставил Toyota Camry в арендованный им гараж, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

На следующий день Ивановец был задержан полицией, а похищенный автомобиль возвращен владельцу-предпринимателю, у которого злоумышленник ранее работал таксистом.

Следует отметить, что версия о причастности к разбою одного из бывших сотрудников такси, была основной у полиции, и она подтвердилась.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч.3 ст. 162 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей либо без такового.

#Новости#Разбой#Такси#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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