Возле трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» убили пятерых рабочих

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте происшествия работают заместитель руководителя СУ СК России по Тюменской области Ахмед Асхабов, заместитель руководителя следственного отдела по г. Тобольск, следователи — криминалисты, судебно-медицинский эксперт, а также сотрудники УМВД России по Тюменской области», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.