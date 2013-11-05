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Возле трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» убили пятерых рабочих

5 ноября 2013, 12:54
В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту массового убийства. Накануне, 4 ноября, под линией электропередач в 250 метрах от федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» неподалеку от поселка Туртас Уватского района были найдены тела пяти мужчин с признаками насильственной смерти.

На то, что у трассы произошло жестокое преступление, указывают, в частности, рубленые раны и огнестрельные ранения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте происшествия работают заместитель руководителя СУ СК России по Тюменской области Ахмед Асхабов, заместитель руководителя следственного отдела по г. Тобольск, следователи — криминалисты, судебно-медицинский эксперт, а также сотрудники УМВД России по Тюменской области», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, погибшие были вольнонаемными рабочими, которые занимались вырубкой кустарников, расположенных под линией электропередач. В настоящее время ведутся работы по установлению личностей погибших, устанавливаются все обстоятельства произошедшего преступления.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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