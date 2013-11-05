Вика Цыганова выступит в Тюмени

А ярких песен на счету Виктории огромное количество: «Приходите в мой дом», «Кому это надо», «Гроздья рябины», «Андреевский флаг», «Русская водка», «Калина красная», «Балалайка-зараза», «Лето пьяное» и многие другие.
Вика родилась в семье морского офицера, обучалась в Дальневосточном институте искусств по специальности «Актриса театра и кино». Работала в Еврейском камерном музыкальном театре, областном театре драмы в Иваново и Молодежном музыкальном театре Магаданской филармонии.
В 1988 году Вика становится солисткой группы «МОРЕ» и начинает сотрудничество с композитором Юрием Прялкиным и поэтом Вадимом Цыгановым. В следующие два года поочередно выходят в свет альбомы «Каравелла любви» и «Осенний день». Период 1988–1989 гг. отмечен масштабными гастрольными турами коллектива по крупнейшим городам страны.
С 1990 певица начинает сольную карьеру. В 1991 г. выходит в свет первый альбом Вики Цыгановой.
Первое сольное выступление состоялось спустя два года в Театре эстрады в Москве. К этому времени ее песни становятся хитами и занимают верхние строчки в хит-парадах. Успех и общественное признание повлекли за собой рождение новых композиций, концертных программ, гастрольные туры по стране и за ее пределами.
Репертуар Виктории богат: она исполняет и озорные песни, и лирические баллады, и романсы, сочетает различные образы и стили исполнения. Но всегда их объединяют искренность, вера и любовь.
Цена билетов: 1000 — 4200 руб.
Продажа билетов:
— Филармония, тел. 68-77-77;
— ТРЦ «Гудвин» (1 этаж), тел. 68-06-06.