Вика Цыганова выступит в Тюмени

Первое сольное выступление состоялось спустя два года в Театре эстрады в Москве. К этому времени ее песни становятся хитами и занимают верхние строчки в хит-парадах. Успех и общественное признание повлекли за собой рождение новых композиций, концертных программ, гастрольные туры по стране и за ее пределами.