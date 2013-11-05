Тюменский драмтеатр готовит две премьеры

Тюмень с теплом приняла Магнитогорский драматический театр им. Пушкина. Зрительный зал был свидетелем и слез, и смеха, и бурных оваций. С 1 по 4 ноября здание театра посетили около трех с половиной тысяч зрителей. Особым успехом пользовался спектакль «Над пропастью во ржи»: за несколько дней до представлений купить билеты было невозможно.
В свою очередь Тюменский драматический театр (ТДТ) с большим успехом показал свои спектакли в Магнитогорске. Зритель очень тепло встретил спектакли «Дуэль», «Старший сын», «Олеся», «Одолжите тенора», «Бог резни» Забытая практика обменных гастролей будет продолжаться.
Тем временем, как сообщает пресс-служба театра, ТДТ приступает к репетициям нового спектакля «Академия смеха» по пьесе японского драматурга Коки Метани. В спектакле всего два актера: роль Цензора исполняет народный артист России Владимир Орел, а молодого Драматурга — ведущий актер театра Александр Кудрин. Режиссер из Санкт-Петербурга — Александр Кладько, художник спектакля — Алексей Паненков.
Премьера спектакля назначена на 28, 29 и 30 ноября, Малый зал.
Одновременно на Большой сцене началась работа над мюзиклом для детей и родителей «Кот в сапогах». Постановочная группа знакома тюменцам по спектаклю «Летучий корабль»: режиссер Николай Покотыло и балетмейстер Марина Суконцева (Москва), художник Юрий Наместников (Саратов).
Либретто мюзикла написал известный поэт, драматург Евгений Муравьев, многократный лауреат фестиваля «Песня года», а музыку к спектаклю создал композитор Егор Шашин, чьи песни поют многие звезды российской эстрады, в том числе Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров.
Премьера мюзикла «Кот в сапогах» состоится в Большом зале театра 20 декабря.