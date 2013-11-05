Тюменский драмтеатр готовит две премьеры

Тюмень с теплом приняла Магнитогорский драматический театр им. Пушкина. Зрительный зал был свидетелем и слез, и смеха, и бурных оваций. С 1 по 4 ноября здание театра посетили около трех с половиной тысяч зрителей. Особым успехом пользовался спектакль «Над пропастью во ржи»: за несколько дней до представлений купить билеты было невозможно.