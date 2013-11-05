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Тюменский драмтеатр готовит две премьеры

5 ноября 2013, 12:20
Обменные гастроли между Магнитогорским и Тюменским драмтеатрами завершились 4 ноября. В настоящее время наш театр приступил к работе над двумя спектаклями: «Академия смеха» и «Кот в сапогах».
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Тюмень

Тюмень с теплом приняла Магнитогорский драматический театр им. Пушкина. Зрительный зал был свидетелем и слез, и смеха, и бурных оваций. С 1 по 4 ноября здание театра посетили около трех с половиной тысяч зрителей. Особым успехом пользовался спектакль «Над пропастью во ржи»: за несколько дней до представлений купить билеты было невозможно.

В свою очередь Тюменский драматический театр (ТДТ) с большим успехом показал свои спектакли в Магнитогорске. Зритель очень тепло встретил спектакли «Дуэль», «Старший сын», «Олеся», «Одолжите тенора», «Бог резни» Забытая практика обменных гастролей будет продолжаться.

Тем временем, как сообщает пресс-служба театра, ТДТ приступает к репетициям нового спектакля «Академия смеха» по пьесе японского драматурга Коки Метани. В спектакле всего два актера: роль Цензора исполняет народный артист России Владимир Орел, а молодого Драматурга — ведущий актер театра Александр Кудрин. Режиссер из Санкт-Петербурга — Александр Кладько, художник спектакля — Алексей Паненков.

Премьера спектакля назначена на 28, 29 и 30 ноября, Малый зал.

Одновременно на Большой сцене началась работа над мюзиклом для детей и родителей «Кот в сапогах». Постановочная группа знакома тюменцам по спектаклю «Летучий корабль»: режиссер Николай Покотыло и балетмейстер Марина Суконцева (Москва), художник Юрий Наместников (Саратов).

Либретто мюзикла написал известный поэт, драматург Евгений Муравьев, многократный лауреат фестиваля «Песня года», а музыку к спектаклю создал композитор Егор Шашин, чьи песни поют многие звезды российской эстрады, в том числе Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров.

Премьера мюзикла «Кот в сапогах» состоится в Большом зале театра 20 декабря.

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