«Сказки другой стороны» представят тюменцам завтра

«Новая книга, выпущенная ограниченным тиражом, действительно имеет потусторонний характер. Многие рассказы содержат мистические аллюзии на современную действительность, — рассказывают кураторы Школы литературного мастерства имени Владислава Крапивина. Все произведения, вошедшие в сборник, были написаны учениками Школы литературного мастерства и одобрены для печати самим знаменитым писателем. Над иллюстрациями потрудилась тюменская художница Мария Цыганкова, дизайн обложки и художественная концепция — заслуга Анны Калугиной.
Заполучить на руки печатный экземпляр книги можно будет во время презентации, которая пройдет в первом корпусе ТюмГУ (ул. Республики, 9; 401 аудитория) 6 ноября в 13:30. Кроме того, творения тюменских авторов, вошедшие в издание, будут выложены в интернете.
Напомним, школа литературного мастерства имени Владислава Крапивина существует при ТюмГУ почти семь лет. Занятия в ней продолжатся и в этом учебном году, не смотря на то, что сам Владислав Крапивин выходит на заслуженную пенсию. Собрания школы проходят каждую субботу, с 15:00 до 17:00, в главном корпусе ТюмГУ (ул. Республики,9), 123 аудитория. Набор открыт для всех, кто чувствует в себе творческий потенциал.