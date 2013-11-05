«Сказки другой стороны» представят тюменцам завтра

Напомним, школа литературного мастерства имени Владислава Крапивина существует при ТюмГУ почти семь лет. Занятия в ней продолжатся и в этом учебном году, не смотря на то, что сам Владислав Крапивин выходит на заслуженную пенсию. Собрания школы проходят каждую субботу, с 15:00 до 17:00, в главном корпусе ТюмГУ (ул. Республики,9), 123 аудитория. Набор открыт для всех, кто чувствует в себе творческий потенциал.