Разбойник-романтик забрал деньги и розы

О том, что на улице Республики ограбили цветочный магазин, в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru сообщил пользователь сайта. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили данную информацию, уточнив, что с точки зрения уголовного кодекса произошло не ограбление, а разбойное нападение. Преступление произошло 3 ноября около 7 утра. Неизвестный, напавший на цветочный магазин, забрал не только деньги (10 тысяч рублей), но и розы.