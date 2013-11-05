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Разбойник-романтик забрал деньги и розы

5 ноября 2013, 12:28
В Тюмени неустановленный мужчина напал на цветочный магазин. Разбойник оказался романтиком: он забрал из магазина не только деньги, но и розы.
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Тюмень

О том, что на улице Республики ограбили цветочный магазин, в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru сообщил пользователь сайта. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили данную информацию, уточнив, что с точки зрения уголовного кодекса произошло не ограбление, а разбойное нападение. Преступление произошло 3 ноября около 7 утра. Неизвестный, напавший на цветочный магазин, забрал не только деньги (10 тысяч рублей), но и розы.

В настоящее время сотрудники отдела полиции № 5 устанавливают личность разбойника-романтика. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ. Любителю цветов грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

#Новости#Разбой#Тюмень#Таня#Происшествия
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