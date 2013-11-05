Пьяный водитель «собрал» 5 автомобилей

Около половины восьмого часа утра 4 ноября нетрезвый 23-летний водитель «Лады Приоры» въехал в автомобили, стоявшие на светофоре перед перекрестком улицы Алебашевской и проезда Заречный. Помимо «Приоры» разбитыми оказались еще 5 автомобилей: три «Лады» — «Нива», «Гранта» и «12-я», а также Hyundai Accent и Chevrolet NIVA. Травмы головы и лица получили водитель «Приоры» и двое пассажиров, молодые люди 24-х и 27-ми лет. Водители и пассажиры других автомобилей не пострадали.
Около половины шестого часа утра на улице Харьковской областного центра автомобиль Land Rover сбил 23-летнего молодого человека. Нетрезвый пешеход переходил улицу вне пешеходного перехода, за что и поплатился переломом костей таза.
Около 11-ти часов вечера на улице Республики, напротив дома № 179, «Лада Калина» сбила 56-летнего пешехода. Мужчина, как и в предыдущем случае, находился в состоянии опьянения и попытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия пешеход получил травму головы.
14-летнего подростка сбил автомобиль kia на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 28 на улице Максима Горького областного центра около половины восьмого часа вечера. Мальчик отделался ушибами.
Около половины десятого часа утра на 437-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись автомобили «КАМАЗ» и Renault Logan. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил очередность проезда перекрестка. В результате происшествия пострадали 57-летний водитель «Логана» и его пассажиры, 58-летняя женщина и 17-летняя девушка. У мужчины перелом ребер, у пассажирок ушибы, травмы позвоночника, и внутренних органов.
В селе Ильинка Казанского района около половины второго часа ночи «Лада» 12-й модели въехал в стоящее возле дома на улице Садовой самоходное шасси. По предварительным данным, водитель «Лады» находился в состоянии опьянения. Сам мужчина не пострадал, а 23-летний пассажир получил сотрясение мозга и гематому височной области головы.
Около 4-х часов дня на объездной дороге города Заводоуковска столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и скутер. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии опьянения и не выдержал дистанцию, в результате чего «догнал» скутер сзади. 35-летний мужчина, ехавший на скутере, в результате аварии получил сотрясение головного мозга и рану головы.
Неустановленным автомобилем в селе Омутинское около половины седьмого часа вечера в воскресенье сбит велосипедист. По предварительным данным, 59-летний мужчина ехал на велосипеде по обочине дороги во встречном транспорту направлении. Автомобиль, сбив его, скрылся с места происшествия. Велосипедист получил переломы голени и ребер. Сотрудники ГИБДД ведут розыск водителя.
Около 9-ти часов вечера на улице Набережной села Уват «Жигулями» 7-й модели сбит пешеход. По предварительным данным, 47-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии и шел по краю проезжей части, когда его сбил автомобиль. В результате происшествия пешеход получил черепно-мозговую травму и рану брови.
Итого на дорогах области пострадали 23 человека, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Тюменской области.
Будьте внимательны на дорогах. Берегите себя и своих близких!