Пьяный водитель «собрал» 5 автомобилей

Около половины восьмого часа утра 4 ноября нетрезвый 23-летний водитель «Лады Приоры» въехал в автомобили, стоявшие на светофоре перед перекрестком улицы Алебашевской и проезда Заречный. Помимо «Приоры» разбитыми оказались еще 5 автомобилей: три «Лады» — «Нива», «Гранта» и «12-я», а также Hyundai Accent и Chevrolet NIVA. Травмы головы и лица получили водитель «Приоры» и двое пассажиров, молодые люди 24-х и 27-ми лет. Водители и пассажиры других автомобилей не пострадали.