Пьяный хулиган сообщил, что в «Рощино» будет взрыв

«В целях обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка силами сотрудников линейного отделения полиции в аэропорту „Рощино“ вокруг здания аэровокзала было выставлено оцепление, граждане удалены на безопасное расстояние. Для обследования территории из центра кинологической службы УМВД России по Тюменской области прибыли кинологи со служебными собаками. В ходе проведения обследования взрывных устройств, взрывчатых веществ, иных подозрительных предметов не обнаружено. Около половины второго ночи аэропорт возобновил работу в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.