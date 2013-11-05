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Пьяный хулиган сообщил, что в «Рощино» будет взрыв

5 ноября 2013, 09:43
В ночь со 2 на 3 ноября сотрудникам правоохранительных органов пришлось проводить срочную эвакуацию сотрудников тюменского аэропорта «Рощино» и пассажиров. Это было связано со звонком неизвестного мужчины, который сообщил по телефону 02, что в аэропорту произойдет взрыв.
Сюжет
Тюмень

«В целях обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка силами сотрудников линейного отделения полиции в аэропорту „Рощино“ вокруг здания аэровокзала было выставлено оцепление, граждане удалены на безопасное расстояние. Для обследования территории из центра кинологической службы УМВД России по Тюменской области прибыли кинологи со служебными собаками. В ходе проведения обследования взрывных устройств, взрывчатых веществ, иных подозрительных предметов не обнаружено. Около половины второго ночи аэропорт возобновил работу в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Полицейским удалось оперативно установить и задержать телефонного террориста. Им оказался 52-летний тюменец. Мужчина был пьян и позвонил по телефону 02 с сотового телефона из хулиганских побуждений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленнику грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Фото с сайта tumentoday.ru

#Новости#Аэропорт Рощино#Телефонный терроризм#Тюмень#Таня#Происшествия
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