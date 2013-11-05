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Переход на Маяк открыт, но он не безопасен

5 ноября 2013, 09:46
Пешеходный переход через железнодорожные пути, соединяющий Дом обороны и Маяк открыт, но еще не завершен. Людям, страдающим акрофобией, то есть боязнью высоты, передвигаться по нему страшно — у лестниц и площадок пока что нет перил.
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Тюмень

Пешеходный переход через железнодорожные пути, соединяющий Дом обороны и Маяк открыт, но еще не завершен. Людям, страдающим акрофобией, то есть боязнью высоты, передвигаться по нему страшно — у лестниц и площадок пока что нет перил.

До сих пор не готовы настилы — через рельсы приходится перешагивать, с одной стороны не убрана старая лестница, слишком низко висят провода с табличками «Стой! Напряжение» и «Не влезай, убьет!». Площадки, предназначенные для накопления пешеходов, расположены на приличной высоте и не огорожены. После дождя вокруг образуется грязь, очень сложно пройти. Однако люди все равно пользуются переходом, потому что альтернативных способов перебраться через пути не так уж и много.

Напомним, ранее пресс-служба СвЖД сообщала, что данный пешеходный переход на перегоне Тюмень — Утяшево получит новый настил, ограждения, предупредительные и информационные знаки, лестничные сходы. Кроме того, он будет оборудован звуковой и световой пешеходной сигнализацией. Также на переходе предусмотрено наружное освещение с автоматическим управлением.

Окончательное завершение работ запланировано в 1 квартале 2014 года.

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