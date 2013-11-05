Переход на Маяк открыт, но он не безопасен

До сих пор не готовы настилы — через рельсы приходится перешагивать, с одной стороны не убрана старая лестница, слишком низко висят провода с табличками «Стой! Напряжение» и «Не влезай, убьет!». Площадки, предназначенные для накопления пешеходов, расположены на приличной высоте и не огорожены. После дождя вокруг образуется грязь, очень сложно пройти. Однако люди все равно пользуются переходом, потому что альтернативных способов перебраться через пути не так уж и много.