Незрячие пешеходы станут заметнее

«Пока не выпал снег, на улицах утром и вечером очень темно. Люди часто носят темную одежду, а жилет лимонного цвета привлекает к себе внимание водителей, — пояснила начальник отдела пропаганды ГИБДД Анжела Борисова. — Мы уже вручили членам общества 60 светоотражающих браслетов. Они отмечают, что это очень удобно. В этом году незрячие пешеходы не попадали под колеса автомобилей, но раньше такие случаи бывали. Мы бы не хотели, чтобы подобные ситуации повторялись».
Жилеты и браслеты приобретены в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области». Вообще в Тюмени немало делается для безопасности незрячих участников движения. Светофоры на 92 перекрестках оборудованы звуковыми устройствами. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице 50 лет Октября, где незрячие люди особенно часто переходят дорогу, установлены светофоры Т.7, для привлечения внимания водителей к пешеходам. На маршрутах движения инвалидов по зрению установлены таблички дополнительной информации «Слепые пешеходы».
Незрячие Светлана Мунц и Владимир Маликов пришли на вручение со своими верными сопровождающими — лабрадором Элией и немецкой овчаркой Эльвирой.
Отметим, что собак-поводырей заказывают из Москвы по просьбам членов общества слепых. На питание и содержание пса государство выделяет ежегодно около 37 тысяч рублей. Перед тем, как попасть к владельцу, собака проходит курс дрессировки продолжительностью полтора года. Будущий хозяин приезжает в Москву, общается с ней. «Не все привыкают к собакам. Некоторые так и уезжают без них», — рассказывает Светлана.
«В автобусе Элия ведет себя замечательно. Если есть свободное место, она подходит к нему и встает рядом. Если есть препятствие на пути, на улице, она останавливается, неважно, машина стоит на тротуаре или дорога впереди. Я проверяю, обхожу, и мы идем дальше», — делится хозяйка лабрадора с журналистами.
«Из автобусов кондукторы часто гонят. Требуют платить за собаку, хотя она должна ездить бесплатно. Она ведет меня, раздвигает пассажиров. Мне неудобно, ведь собака может быть грязная, я ее придерживаю, — говорит Владимир, владелец Эльвиры. — Собака крупная, люди ее побаиваются, но за столько лет она еще никого не укусила. Кстати, собака не умеет прокладывать конкретный маршрут, она должна знать объект, к которому ей нужно прийти: больница, почта, магазин. Ну и цвета конечно не различает. Через дорогу переходит, когда пешеходы идут. Они идут, и она идет».
Всего в тюменской первичке общества слепых числится четыре собаки, две немецких овчарки и два лабрадора.