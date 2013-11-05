Незрячие пешеходы станут заметнее

«Из автобусов кондукторы часто гонят. Требуют платить за собаку, хотя она должна ездить бесплатно. Она ведет меня, раздвигает пассажиров. Мне неудобно, ведь собака может быть грязная, я ее придерживаю, — говорит Владимир, владелец Эльвиры. — Собака крупная, люди ее побаиваются, но за столько лет она еще никого не укусила. Кстати, собака не умеет прокладывать конкретный маршрут, она должна знать объект, к которому ей нужно прийти: больница, почта, магазин. Ну и цвета конечно не различает. Через дорогу переходит, когда пешеходы идут. Они идут, и она идет».