Лучший танцор получит 50 тысяч рублей

Шесть финалистов представят свои индивидуальные постановки. Главная задача — показать себя не только как исполнителя, но и как хореографа-постановщика. На этом этапе участники работают под руководством Оксаны Баклановой, сообщает центр по связям с общественностью МИАЦ. Девушка руководит театром танца «Проспект», является хореографом-балетмейстером, режиссером-постановщиком танцевальных и пластических спектаклей, хореографом-постановщиком в драматических спектаклях.
Кроме того, зрители увидят лучшие номера прошедших этапов. На сцену вновь вернутся все выбывшие участники. Организатор проекта — федерация уличного танца M.A.F.I.A. — удивит болельщиков своим эксклюзивным шоу.
Напомним, что этот проект создан для танцоров любых направлений хореографии. В течение месяца участники представляли зрителям шоу в различных стилях, среди которых хип-хоп и бально-спортивные танцы. Победитель получит главный приз — 50 000 рублей и звание лучшего танцора города.
Лучший блогер, освещавший проект, получит Iphone, а лучшему танцору по результатам зрительского онлайн-голосования достанется Ipad.