Лучший танцор получит 50 тысяч рублей

Шесть финалистов представят свои индивидуальные постановки. Главная задача — показать себя не только как исполнителя, но и как хореографа-постановщика. На этом этапе участники работают под руководством Оксаны Баклановой, сообщает центр по связям с общественностью МИАЦ. Девушка руководит театром танца «Проспект», является хореографом-балетмейстером, режиссером-постановщиком танцевальных и пластических спектаклей, хореографом-постановщиком в драматических спектаклях.