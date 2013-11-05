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Лучший танцор получит 50 тысяч рублей

5 ноября 2013, 15:42
Грандиозный финал проекта «Танцевальная лихорадка в Сети» пройдет 5 ноября в ДИ «Пионер». Начало в 19:00.
Сюжет
Тюмень

Шесть финалистов представят свои индивидуальные постановки. Главная задача — показать себя не только как исполнителя, но и как хореографа-постановщика. На этом этапе участники работают под руководством Оксаны Баклановой, сообщает центр по связям с общественностью МИАЦ. Девушка руководит театром танца «Проспект», является хореографом-балетмейстером, режиссером-постановщиком танцевальных и пластических спектаклей, хореографом-постановщиком в драматических спектаклях.

Кроме того, зрители увидят лучшие номера прошедших этапов. На сцену вновь вернутся все выбывшие участники. Организатор проекта — федерация уличного танца M.A.F.I.A. — удивит болельщиков своим эксклюзивным шоу.

Напомним, что этот проект создан для танцоров любых направлений хореографии. В течение месяца участники представляли зрителям шоу в различных стилях, среди которых хип-хоп и бально-спортивные танцы. Победитель получит главный приз — 50 000 рублей и звание лучшего танцора города.

Лучший блогер, освещавший проект, получит Iphone, а лучшему танцору по результатам зрительского онлайн-голосования достанется Ipad.

#Новости#Танцы#Тюмень#Ирина#Культура
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